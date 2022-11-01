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Уночі росіяни обстріляли з мінометів громаду на Сумщині

Руйнувань і постраждалих немає.

Уночі росіяни обстріляли з мінометів громаду на Сумщині
Фото: Дмитро Живицький

Вночі 1 листопада росіяни обстріляли Зноб-Новгородську громаду у Сумській області.

Про це повідомляє у Telegram голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Сумщина, 1 листопада 2022 року. Близько опівночі по Зноб-Новгородській громаді прилетіло 8 мін. Без жертв та руйнувань”, – поінформував голова ОВА.

 

Решта ночі минула без ворожих обстрілів. Водночас зранку в області вже триває повітряна тривога, тож громадян просять перебувати в укриттях.

Нагадаємо, учора російські окупаційні війська обстріляли Краснопільську та Зноб-Новгородську громади Сумщини.

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