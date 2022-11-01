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Шість із десяти ворожих безпілотників збили над Полтавською областю

Ворог продовжує бити не тільки ракетами. 

Шість із десяти ворожих безпілотників збили над Полтавською областю
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

До 10 безпілотників атакували цієї ночі Полтавську область. Винищувачами було збито три "шахеди", сили територіальної оборони збили ще три. 

Таким чином знищено зонайменше шість апаратів, але ці дані уточнюються. Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив у ефірі телеканалів. 

Він зазначив, що до атак БпЛА росіяни вдалися і вчора вдень під час масованого ракетного удару. Також ворог продовжує використовувати зенітні системи С300 – переважно для ударів по південних Запоріжжю та Миколаєву. 

"Атакають вони теж і ракетами С300 прифронтові міста, теж завдають різних ударів по критичній інфраструктурі", – зазначив він.

З перероблених систем С300 окупанти бʼють на відстань до 150 кілометрів, але точність ураження дуже низька, тож ракети влучають хаотично. Ігнат наголосив, що Україні необхідно посилити протиповітряну оборону.

Нагадаємо, цієї ночі у Полтавській області чотири ворож дрони впали на цивільні обʼєкти. Спробу атаки області росіяни робили і попередньої ночі. 

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