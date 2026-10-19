Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відео«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
ГоловнаБлогиБлог о. Петра Балога

Франція не очима пропаганди

Власниця торгового центру в одному з французьких міст відчайдушно благає грабіжників та вандалів залишити її магазин у спокої. Її кошти для існування руйнуються на її очах. Надворі ХХІ століття, а конкретніше – 17 жовтня 2026 року, час вандалів давно минув, але їхні методи живуть і процвітають.

Один з учасників погромів і грабежів радить цій жінці не втручатися, бо так вона лише погіршить справу. І це правда, бо дійсно її крити ще більше заохотили вандалів увірватися до магазину і грабувати. Вони ж не за покликом інтелекту вийшли на вулиці, щоб їм тепер до розуму промовляти.

Фото: EPA/UPG

Трохи стає зрозумілішою проблема, чому у Франції наступного року, скоріше за все, буде вибрана проросійська Марін Ле Пен. І звідси виникає риторичне питання: хто опосередковано керує цими групами, які під шумок цілком легальних протестів звичайних французів проти подорожчання життя чи студентів і школярів за покращення освіти, вийшли теж на вулиці і «протестують» ось так, грабуючи і нищачи?

На протест, до речі, вийшли теж радикальні ультраліві. І хоча ці хлопці в масках – не з їхнього кола, для Ле Пен і її виборців все і так змішається в купу, як свого часу для виборців Трампа і трампістів, а у нас Зеленського і «Слуг». Бо більшість людей не має здібності розрізняти, чи відділяти мух від котлет. У нас, в Україні, зрештою теж, як видно з деяких коментаторів про теперішні події у Франції, коментарі яких повністю збігаються з рашистськими.

Реклама

Зрештою, хоча серед цих мародерів більшість – африканського походження (але теж чимало й «білих» та цілком світловолосих), вони у своїй більшості не є нелегальними мігрантами, лише звичайними громадянами Франції, яким свербіли руки помародерити. Але це без різниці – картинка є, і ультраправі пропутіністи цим скористаються.

Путінська росія цілком може впливати на протести й заворушення у Франції через соціальні мережі, дезінформацію та мережі агентів впливу. Що вже не раз робила і продовжує робити, як твердять французькі спецслужби.

Тому поява таких відео та підписів під ними, щось типу: «Нелегальні мігранти нищать Францію» цілком імовірно шириться не лише серед прихильників Марін Ле Пен, але й виходить десь з рашистських дата-центрів (які Україна тепер одне за одним палить), де сотні фсб-ешних ботів, вдаючи французів, «переживають і обурюються» діями «нелегалів», «бездіяльністю уряду», і що треба цьому покласти край, інакше «старій-добрій Франції кінець». І лише пропутінська Ле Пен (напевно разом з путіним) зможе цю Францію «врятувати».

Як свого часу нацист Геринг, відповідаючи у в'язниці на питання, як їм, нацистам, вдалося так згуртувати навколо себе і своїх ідей більшість німецького народу, сказав, що це питання не складне і можна його застосувати у будь-якому суспільстві, навіть через демократію, не обов'язково через захоплення влади. Головне – викликати страх у громадян якоюсь внутрішньою чи зовнішньою загрозою, і що треба з цими загрозами боротися, бо інакше нам кінець, і теж вказати, хто саме керує цією боротьбою.

Майн Кампф, тобто «Моя боротьба», написана Гітлером на початку 20-х років ХХ століття, постійно мала і має застосування. Такий собі путін, Трамп, можливо Ле Пен, чи теж інші радикальні лідери, які прийдуть «дати відсіч всьому поганому і рятувати все добре», постійно втілюють ідеї цієї книги у життя.

А хтось допомагає це все втілювати, стукаючи по клавіатурі чи роблячи відповідні картинки в соцмережах. А «простий нарід» ведеться і вибирає «рятівників». Після вибору яких «несподівано» (для «простого наріду», бо свідому люди в курсі, що буде), з'являються ріки крові, знищення, горе і біль.

Отже, скоріше за все такий передвиборчий сценарій готується Франції десь у ботофермі «Матрьошка» на 2027 рік, на президентські вибори. Нам, зрештою, подібний сценарій приготували на 2019 рік і він пішов на ура серед більшості «простого наріду». Після чого і почалися «несподівано» для більшості вже згадувані ріки крові, знищення, горе і біль. Се ля ві.

Інші дописи блогу:
о. Петро Балог о. Петро Балог , директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського, Київ
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies