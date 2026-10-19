Франція не очима пропаганди

Один з учасників погромів і грабежів радить цій жінці не втручатися, бо так вона лише погіршить справу. І це правда, бо дійсно її крити ще більше заохотили вандалів увірватися до магазину і грабувати. Вони ж не за покликом інтелекту вийшли на вулиці, щоб їм тепер до розуму промовляти.

Власниця торгового центру в одному з французьких міст відчайдушно благає грабіжників та вандалів залишити її магазин у спокої. Її кошти для існування руйнуються на її очах. Надворі ХХІ століття, а конкретніше – 17 жовтня 2026 року, час вандалів давно минув, але їхні методи живуть і процвітають.

Фото: EPA/UPG

Трохи стає зрозумілішою проблема, чому у Франції наступного року, скоріше за все, буде вибрана проросійська Марін Ле Пен. І звідси виникає риторичне питання: хто опосередковано керує цими групами, які під шумок цілком легальних протестів звичайних французів проти подорожчання життя чи студентів і школярів за покращення освіти, вийшли теж на вулиці і «протестують» ось так, грабуючи і нищачи?

На протест, до речі, вийшли теж радикальні ультраліві. І хоча ці хлопці в масках – не з їхнього кола, для Ле Пен і її виборців все і так змішається в купу, як свого часу для виборців Трампа і трампістів, а у нас Зеленського і «Слуг». Бо більшість людей не має здібності розрізняти, чи відділяти мух від котлет. У нас, в Україні, зрештою теж, як видно з деяких коментаторів про теперішні події у Франції, коментарі яких повністю збігаються з рашистськими.

Реклама

Зрештою, хоча серед цих мародерів більшість – африканського походження (але теж чимало й «білих» та цілком світловолосих), вони у своїй більшості не є нелегальними мігрантами, лише звичайними громадянами Франції, яким свербіли руки помародерити. Але це без різниці – картинка є, і ультраправі пропутіністи цим скористаються.

Путінська росія цілком може впливати на протести й заворушення у Франції через соціальні мережі, дезінформацію та мережі агентів впливу. Що вже не раз робила і продовжує робити, як твердять французькі спецслужби.

Тому поява таких відео та підписів під ними, щось типу: «Нелегальні мігранти нищать Францію» цілком імовірно шириться не лише серед прихильників Марін Ле Пен, але й виходить десь з рашистських дата-центрів (які Україна тепер одне за одним палить), де сотні фсб-ешних ботів, вдаючи французів, «переживають і обурюються» діями «нелегалів», «бездіяльністю уряду», і що треба цьому покласти край, інакше «старій-добрій Франції кінець». І лише пропутінська Ле Пен (напевно разом з путіним) зможе цю Францію «врятувати».

Як свого часу нацист Геринг, відповідаючи у в'язниці на питання, як їм, нацистам, вдалося так згуртувати навколо себе і своїх ідей більшість німецького народу, сказав, що це питання не складне і можна його застосувати у будь-якому суспільстві, навіть через демократію, не обов'язково через захоплення влади. Головне – викликати страх у громадян якоюсь внутрішньою чи зовнішньою загрозою, і що треба з цими загрозами боротися, бо інакше нам кінець, і теж вказати, хто саме керує цією боротьбою.

Майн Кампф, тобто «Моя боротьба», написана Гітлером на початку 20-х років ХХ століття, постійно мала і має застосування. Такий собі путін, Трамп, можливо Ле Пен, чи теж інші радикальні лідери, які прийдуть «дати відсіч всьому поганому і рятувати все добре», постійно втілюють ідеї цієї книги у життя.

А хтось допомагає це все втілювати, стукаючи по клавіатурі чи роблячи відповідні картинки в соцмережах. А «простий нарід» ведеться і вибирає «рятівників». Після вибору яких «несподівано» (для «простого наріду», бо свідому люди в курсі, що буде), з'являються ріки крові, знищення, горе і біль.

Отже, скоріше за все такий передвиборчий сценарій готується Франції десь у ботофермі «Матрьошка» на 2027 рік, на президентські вибори. Нам, зрештою, подібний сценарій приготували на 2019 рік і він пішов на ура серед більшості «простого наріду». Після чого і почалися «несподівано» для більшості вже згадувані ріки крові, знищення, горе і біль. Се ля ві.