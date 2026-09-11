Politico: російська «армія ботів» націлилася на вибори у Німеччині та Франції

Російська влада використовує масштабні мережі ботів і дезінформацію, щоб впливати на вибори в європейських країнах та посилювати політичну поляризацію, попередив генеральний директор Шведського агентства психологічної оборони Магнус Йорт у інтервʼю Politico.

На його думку, головною метою Кремля є не лише окремі держави, а передусім великі й впливові демократії, зокрема Німеччина та Франція. Росія намагається змусити європейців сумніватися у підтримці України та поширює фейки про корупцію й злочини українців.

Водночас Швеція наразі не вважає свої вибори головною ціллю російської кампанії, оскільки шведське суспільство переважно підтримує допомогу Києву. Значно більше занепокоєння викликають вибори в Німеччині, де проросійські або праворадикальні сили можуть посилити свої позиції. Російські кампанії там включають фейкові публікації та відео, у яких політиків безпідставно звинувачують у корупції чи сексуальних злочинах.

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У Франції Кремль також може намагатися впливати на громадську думку напередодні президентських виборів, де сильні позиції має ультраправа партія «Національне об’єднання».

Шведське агентство закликає соціальні мережі X, TikTok і Facebook активніше виявляти та ліквідовувати автоматизовані бот-мережі, однак вважає їхні нинішні зусилля недостатніми. Окремим методом російських інформаційних операцій є так звана «матрьошка», коли журналістам і фактчекерам надсилають повідомлення про нібито російську дезінформацію, змушуючи їх витрачати час на її перевірку та спростування.

Шведські фахівці вважають, що найкращою реакцією на частину таких кампаній є ігнорування, оскільки їхня мета - викликати емоції, обурення, поширення контенту та подальшу поляризацію. В одному з прикладів мережа з близько 1200 акаунтів у X спочатку публікувала нейтральні дописи про відпочинок і спорт, а згодом поширила близько 50 тисяч провокаційних повідомлень у Швеції та інших країнах.

Шведське агентство співпрацює зі спецслужбами та виборчими органами для захисту демократичних процесів, але наразі не виявило скоординованої кампанії проти Швеції. Водночас Хьорт застерігає, що перебільшення масштабів іноземного втручання саме по собі може нашкодити демократії, якщо громадяни почнуть вважати результати виборів сфальсифікованими чи несправедливими.