Станом на 11 вересня ціна нафти Brent піднялася до близько 107 доларів за барель на тлі загострення бойових дій між єменськими бойовиками-хуситами та силами, яких підтримує Саудівська Аравія. Це посилило побоювання щодо ще масштабніших перебоїв із постачанням нафти після того, як бойові дії загострилися по всьому Близькому Сходу, пише Bloomberg.

Світовий еталонний сорт нафти напередодні подорожчав більш ніж на 6% і прямує до найбільшого тижневого зростання з липня.

Ціна американської нафти West Texas Intermediate (WTI) становила близько 102 доларів за барель.

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Хусити, яких підтримує Іран, просунулися в напрямку прибережних районів поблизу стратегічної Баб-ель-Мандебської протоки, відвойовуючи територію в рамках наступу на Моху поблизу південного краю Червоного моря. Експерти вважають, що відновлення повномасштабної війни між Саудівською Аравією та хуситами могло б стати потенційним каталізатором сценарію високих цін на нафту.

За останні два тижні бойові дії на Близькому Сході посилилися. Атаки хуситів на енергетичні об’єкти Саудівської Аравії змусили зупинити частину операцій, тоді як США завдають ударів по іранських нафтових танкерах. Нещодавнє зростання закупівель сирої нафти Китаєм також посилило напруженість на світовому ринку.

Частина нафтового експорту й надалі проходить через Ормузьку протоку, часто на танкерах із вимкненими транспондерами, щоб уникнути виявлення, хоча судна постійно залишаються під загрозою атак.

Британська організація UK Maritime Trade Operations отримала повідомлення про те, що 10 вересня два судна були уражені невідомими снарядами на захід від Хасабу, Оман.

Очікується, що в понеділок головні дипломати шести країн Ради співробітництва арабських держав Перської затоки зустрінуться зі своїм іранським колегою. Переговори відбудуться в межах зусиль Оману та Ірану заручитися підтримкою домовленості про тимчасове регулювання судноплавства через Ормузьку протоку.

Від початку року ціна Brent зросла майже на 80%, хоча глобальний еталон усе ще залишається нижче воєнного максимуму — трохи понад 126 доларів за барель, зафіксованого у квітні. Також зросли ціни на природний газ у Європі та світові ставки на перевезення нафтовими танкерами, тоді як ціни на нафтопродукти, зокрема дизельне пальне, зросли ще суттєвіше на тлі війни Росії проти України.