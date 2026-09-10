Від початку року Brent подорожчала майже на 70%.

Ціна нафти Brent стабілізувалася біля позначки $101 за барель після того, як Іран заявив про готовність до більш інтенсивної війни на тлі загострення бойових дій на Близькому Сході.

Про це пише Bloomberg.

Відновлення бойових дій призвело до зростання цін на нафту та природний газ. Від початку року Brent подорожчала майже на 70%, а президент США Дональд Трамп заявив, що істотного зниження цін на бензин до листопадових проміжних виборів не буде.

Реклама

Побоювання щодо затяжного конфлікту сприяли подальшому зростанню цін на енергоносії. Ціни на нафтопродукти, зокрема дизельне пальне, зростають ще швидше, відображаючи ризики перебоїв із постачанням через війни між Іраном і США та між Росією й Україною.

Ціна нафти Brent стабілізувалася біля $101 за барель після того, як Іран заявив про готовність до більш інтенсивної війни на тлі загострення бойових дій на Близькому Сході, що посилило побоювання щодо масштабніших перебоїв у постачанні через Ормузьку протоку.

У середу світовий еталонний сорт нафти подорожчав на 3,4% і вперше з липня завершив торги вище позначки $100 за барель, хоча ціна все ще значно нижча за воєнний пік у $126 за барель, якого вона досягла у квітні. Частково це пояснюється тим, що певні обсяги сирої нафти продовжують надходити з Перської затоки. Ціна West Texas Intermediate піднялася вище $96. Іран не має наміру відступати перед американською морською блокадою і посилить удари, якщо США продовжать атакувати його територію, заявив високопоставлений представник Ісламської Республіки.

Відновлення закупівель нафти Китаєм сприяло скороченню надлишків на світовому нафтовому ринку, хоча менші китайські нафтопереробні підприємства зазнають дедалі більшого тиску через високі ціни. Найближчими тижнями вони можуть бути змушені скоротити обсяги переробки, що потенційно зменшить попит у найбільшій у світі країні-імпортері сирої нафти.