Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
«150 заявок на програму з Fire Point і ніхто не пройшов». Президентка КАІ про вступну кампанію, співпрацю з бізнесом та вплив ШІ
«150 заявок на програму з Fire Point і ніхто не пройшов». Президентка КАІ про вступну кампанію, співпрацю з бізнесом та вплив ШІ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
Колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані вимагає не допустити Зорана Мамдані до заходів у річницю терактів 11 вересня
Колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані вимагає не допустити Зорана Мамдані до заходів у річницю терактів 11 вересня
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Понад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
ЕксклюзивПонад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
ГоловнаСвіт

Reuters: навесні союзники по НАТО зірвали російський план диверсії проти підводних кабелів

Головне управління глибоководних досліджень Росії використовувало глибоководні підводні апарати для імітації застосування складної та руйнівної технології.

Reuters: навесні союзники по НАТО зірвали російський план диверсії проти підводних кабелів
Поблику Шпіцбергена, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Цієї весни союзники НАТО виявили російські підводні апарати, які проводили навчання в арктичних водах поблизу Шпіцбергена, відпрацьовуючи застосування секретної технології для виведення з ладу підводних кабелів.

Як пише Reuters із посиланням на джерела, операцію проводило російське Головне управління глибоководних досліджень (ГУГД), використовуючи глибоководні апарати для імітації розгортання цієї технології. Британські, норвезькі та американські сили відстежили російські судна та не дозволили їм завершити навчання.

Про нову зброю, місце проведення операції та участь США раніше не повідомлялося. Західні розвідники побоюються, що Росія посилює диверсійну діяльність у Європі та може перевірити готовність НАТО до застосування статті 5. Особливе занепокоєння викликає вразливість підводних кабелів, які забезпечують глобальний інтернет-зв’язок, фінансові операції та передачу даних.

Два волоконно-оптичні кабелі, що з’єднують Шпіцберген із материковою Норвегією, лежать на глибині до 2700 метрів і мають важливе стратегічне значення. Росія не пошкодила кабелів під час навчань, які, за словами чиновників, лише імітували можливі дії в разі конфлікту з НАТО. Британія та Норвегія після інциденту повідомили Москві, що знають про нову технологію, сподіваючись стримати її подальше використання.

НАТО та його союзники останніми роками посилюють захист підводної інфраструктури після диверсій проти Nord Stream та інших випадків пошкодження кабелів. Окреме занепокоєння викликає діяльність суден, які повільно проходять над підводною інфраструктурою або поблизу неї, картографуючи її розташування.

Експерти вважають масштабне картографування потенційною підготовкою до диверсій, хоча саме обстеження інфраструктури в міжнародних водах не є незаконним. У НАТО вже діють ініціативи Baltic Sentry та Nordic Warden, спрямовані на посилення патрулювання критично важливої інфраструктури. За словами експертів, Росія та Китай нині є одними з найбільш активних і небезпечних підводних загроз, тоді як Європа залишається недостатньо захищеною від можливих атак на підводну інфраструктуру.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies