Reuters: навесні союзники по НАТО зірвали російський план диверсії проти підводних кабелів

Цієї весни союзники НАТО виявили російські підводні апарати, які проводили навчання в арктичних водах поблизу Шпіцбергена, відпрацьовуючи застосування секретної технології для виведення з ладу підводних кабелів.

Як пише Reuters із посиланням на джерела, операцію проводило російське Головне управління глибоководних досліджень (ГУГД), використовуючи глибоководні апарати для імітації розгортання цієї технології. Британські, норвезькі та американські сили відстежили російські судна та не дозволили їм завершити навчання.

Про нову зброю, місце проведення операції та участь США раніше не повідомлялося. Західні розвідники побоюються, що Росія посилює диверсійну діяльність у Європі та може перевірити готовність НАТО до застосування статті 5. Особливе занепокоєння викликає вразливість підводних кабелів, які забезпечують глобальний інтернет-зв’язок, фінансові операції та передачу даних.

Два волоконно-оптичні кабелі, що з’єднують Шпіцберген із материковою Норвегією, лежать на глибині до 2700 метрів і мають важливе стратегічне значення. Росія не пошкодила кабелів під час навчань, які, за словами чиновників, лише імітували можливі дії в разі конфлікту з НАТО. Британія та Норвегія після інциденту повідомили Москві, що знають про нову технологію, сподіваючись стримати її подальше використання.

НАТО та його союзники останніми роками посилюють захист підводної інфраструктури після диверсій проти Nord Stream та інших випадків пошкодження кабелів. Окреме занепокоєння викликає діяльність суден, які повільно проходять над підводною інфраструктурою або поблизу неї, картографуючи її розташування.

Експерти вважають масштабне картографування потенційною підготовкою до диверсій, хоча саме обстеження інфраструктури в міжнародних водах не є незаконним. У НАТО вже діють ініціативи Baltic Sentry та Nordic Warden, спрямовані на посилення патрулювання критично важливої інфраструктури. За словами експертів, Росія та Китай нині є одними з найбільш активних і небезпечних підводних загроз, тоді як Європа залишається недостатньо захищеною від можливих атак на підводну інфраструктуру.