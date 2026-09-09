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США провели через МАГАТЕ резолюцію щодо ядерної програми Ірану

Це питання передають у Радбез ООН.

США провели через МАГАТЕ резолюцію щодо ядерної програми Ірану
Радбез ООН
Фото: EPA

США домоглися ухвалення резолюції Ради керуючих МАГАТЕ, яка засуджує Іран і передає питання щодо ядерної програми до Ради безпеки ООН. 

Це рішення ще більше поглибило дипломатичний розкол між Вашингтоном з одного боку та Пекіном, Москвою і Тегераном з іншого, пише Bloomberg.

За документ проголосували 23 із 35 членів Ради керуючих. Китай і Росія очолили групу країн, які виступили проти або утрималися. Ще до голосування Пекін, Москва і Тегеран заявили про відсутність юридичних підстав у МАГАТЕ для передачі цієї справи і звинуватили агентство в політизації технічного питання.

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Ухвалена резолюція вимагає від Ірану терміново усунути порушення й надати інспекторам доступ для перевірки використання ядерних матеріалів. ЄС підтримав документ і висловив глибоку стурбованість тим, що Тегеран повністю зупинив співпрацю з агентством.

Іран застеріг західні країни від перетворення МАГАТЕ на інструмент війни. Тегеран нагадав про події червня 2025 року, коли Ізраїль розпочав військову операцію наступного дня після подібного рішення агентства, а також про лютневе загострення цього року.

Рішення Ради керуючих відновлює ризик нових військових ударів по іранських ядерних об'єктах. Президент США Дональд Трамп заявив про готовність завдати удару по укріпленому підземному об'єкту «Пікакс» біля Натанза, якщо виникне така загроза.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив, що Іран відмовляється від діалогу і співпраці до досягнення ширших політичних домовленостей. 

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