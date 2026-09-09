ЄС надасть Іспанії майже 115 млн євро на врегулювання ситуації в Сеуті

Кошти спрямують зокрема на заходи з посилення прикордонного нагляду.

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Європейська комісія надасть Іспанії 114,7 мільйона євро оперативної допомоги для врегулювання кризи в Сеуті.

Про це йдеться у пресрелізі Єврокомісії, передає Суспільне.

Фінансування спрямують на підтримку заходів іспанського уряду щодо посилення прикордонного нагляду. Йдеться про закупівлю інфраструктури, пов'язаної з безпекою, а також розгортання додаткового персоналу та обладнання.

Серед іншого, кошти спрямують на створення установ для перевірки мігрантів і сприяння їхньому поверненню додому. 80% коштів комісія передасть Іспанії впродовж місяця.

Також для управління ситуацією на місцях до Сеути направлять фахівців Frontex, Європолу та Агентства ЄС із питань притулку.