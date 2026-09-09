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ЄС надасть Іспанії майже 115 млн євро на врегулювання ситуації в Сеуті

Кошти спрямують зокрема на заходи з посилення прикордонного нагляду.

ЄС надасть Іспанії майже 115 млн євро на врегулювання ситуації в Сеуті
Правоохоронці біля митного контрольно-пропускного пункту вздовж сухопутного кордону з іспанським анклавом Сеута
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія надасть Іспанії 114,7 мільйона євро оперативної допомоги для врегулювання кризи в Сеуті.

Про це йдеться у пресрелізі Єврокомісії, передає Суспільне.

Фінансування спрямують на підтримку заходів іспанського уряду щодо посилення прикордонного нагляду. Йдеться про закупівлю інфраструктури, пов'язаної з безпекою, а також розгортання додаткового персоналу та обладнання.

Серед іншого, кошти спрямують на створення установ для перевірки мігрантів і сприяння їхньому поверненню додому. 80% коштів комісія передасть Іспанії впродовж місяця.

Також для управління ситуацією на місцях до Сеути направлять фахівців Frontex, Європолу та Агентства ЄС із питань притулку.

  • 30 липня десятки тисяч мігрантів дісталися Сеути переважно вплав. За останніми офіційними даними Мадрида, з моря вилучили тіла 83 загиблих, тоді як неурядові організації оцінюють кількість жертв у понад 100 осіб. 
  • Більшість мігрантів повернулася до Марокко протягом кількох годин або днів.
  • Голова МВС Іспанії зазначив, що наразі в Сеуті залишаються приблизно 5 000 мігрантів, а стабілізація ситуації в ексклаві потребуватиме певного часу.
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