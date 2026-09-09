FT: Директор ЦРУ братиме активнішу участь у переговорах між Росією і Україною замість Віткоффа і Кушнера

Директор ЦРУ Джон Реткліфф готується до активнішої участі в переговорах США із Росією та Україною.

Білий дім розглядає можливість зменшити залученість спецпредставника США Стіва Віткоффа і зятя президента Дональда Трампа Джареда Кушнера, пише Financial Times.

Посадовці з оточення Реткліффа підтвердили європейцям, що він візьме на себе більшу роль у «човниковій дипломатії», зберігаючи контакти з розвідниками обох країн. Білий дім і ЦРУ відмовилися коментувати ці зміни, оскільки Трамп ще не ухвалив остаточного рішення.

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Європейські столиці з ентузіазмом сприйняли можливе відсторонення Віткоффа. Попередні півтора року переговорів не принесли результатів, оскільки російський диктатор Володимир Путін відмовлявся поступатися своїми вимогами. Адміністрація США планувала змінити команду переговірників ще наприкінці лютого, коли попередні спроби укласти мирну угоду зазнали невдачі. Однак тоді увагу Трампа відволікла війна в Ірані.

Віткофф, ймовірно, збереже посаду спецпредставника США з мирних місій на Близькому Сході. Проте між ним і Реткліффом триває боротьба за лідерство в українському питанні. Вільний підхід Віткоффа, який нагадує угоди з нерухомістю в Нью-Йорку та ігнорує традиційну дипломатію, розчарував Росію, Україну та західних союзників. Київ вважав, що він недостатньо тиснув на Путіна, а Москва частково звинувачувала його у провалі цьогорічного саміту з Трампом на Алясці.

Коли наприкінці серпня Реткліфф несподівано відвідав Москву, де обговорив з російською стороною війни в Україні та Ірані, а також гібридні загрози для Європи, Трамп назвав цей візит «напіврутинним». Але українська розвідка повідомила Володимиру Зеленському, що Реткліфф перебирає на себе головну роль у мирних зусиллях США.

Путін спочатку планував зустрітися з Реткліффом, але скасував розмову після того, як директор ЦРУ озвучив песимістичну оцінку військових зусиль Москви.

Через тиждень після поїздки Реткліффа Віткофф і Кушнер також полетіли до Москви і Києва. Вони висловили оптимізм щодо відновлення тристоронніх переговорів, хоча джерела зазначають, що американці не привезли нових ідей, а Путін не продемонстрував готовності відступати.

Тим часом Кушнер розповів друзям, що планує відійти від українського питання і зосередитися на конфліктах у Газі та війні США й Ізраїлю проти Ірану. Українські посадовці наголошують, що Київ має хороші робочі стосунки з усіма трьома американцями. За їхніми словами, проблема полягає лише у росіянах.