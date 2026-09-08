Зеленський: Віткофф і Кушнер привезли «дуже непогані, достойні» ідеї, але публічно про них поки не казатимуть

Американські перемовники привезли до Києва декілька нових, «дуже непоганих, достойних» ідей. Про це сказав президент Володимир Зеленський в аудіокоментарі журналістам.

Чи вийде їх реалізувати – поки що неможливо сказати. Але Україна пропрацює деталі і власне бачення.

«Я не можу сказати зараз вільно в медійний простір ці ідеї, тому що ми домовились з американцями – спочатку ми попрацюємо над цим. А вже потім це будемо комунікувати», – сказав Володимир Зеленський.

Контекст

Під час візиту до Києва 6 вересня американські переговорники Стів Віткофф і Джаред Кушнер заявили про те, що привезли певні нові ідеї для врегулювання війни в Україні. Візит вони здійснили після того, як відвідали Москву днем раніше. Ці ідеї обговорювали з російським очільником.

Які саме ідеї – подробиць немає.

У листопаді минулого року американці привезли до Києва 28-пунктний план завершення війни, що містив неприйнятні для України вимоги вийти з Донбасу, скоротити армію і відмовитися від курсу в НАТО. Робота над планом тривала в тристоронньому форматі. Консенсусу стосовно територій не досягли.