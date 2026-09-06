Кушнер: на зустрічі з Путіним обговорили нові ідеї

Радник президента США Джаред Кушнер охарактеризував учорашні переговори з Владіміром Путіним у Москві як «конструктивні і змістовні». На брифінгу після переговорів у Києві він сказав, що обговорили ідеї, які досі не спрацювали, пише Європейська правда.

Кушнер охарактеризував діалог як плідний. За його словами, йшлося про необхідні для стійкого миру елементи.

«І що саме Росія може від цього отримати, що може отримати Україна, і що може отримати світ. І це був дуже плідний діалог», – сказав він.

Джаред Кушнер сподівається на досягнення прогресу в відновленні тристоронніх переговорів України, США та Росії.

«Ми висунули чимало нових ідей, які, на мою думку, можуть бути корисними для цього процесу, і, сподіваюся, нам вдасться їх розвинути», – додав він.