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Кушнер: на зустрічі з Путіним обговорили нові ідеї

Він сподівається на скоре відновлення тристоронніх переговорів. 

Кушнер: на зустрічі з Путіним обговорили нові ідеї
Віткофф та Кушнер у Парижі, 6 січня 2026
Фото: EPA/UPG

Радник президента США Джаред Кушнер охарактеризував учорашні переговори з Владіміром Путіним у Москві як «конструктивні і змістовні». На брифінгу після переговорів у Києві він сказав, що обговорили ідеї, які досі не спрацювали, пише Європейська правда.

Кушнер охарактеризував діалог як плідний. За його словами, йшлося про необхідні для стійкого миру елементи.

«І що саме Росія може від цього отримати, що може отримати Україна, і що може отримати світ. І це був дуже плідний діалог», – сказав він.

Джаред Кушнер сподівається на досягнення прогресу в відновленні тристоронніх переговорів України, США та Росії. 

«Ми висунули чимало нових ідей, які, на мою думку, можуть бути корисними для цього процесу, і, сподіваюся, нам вдасться їх розвинути», – додав він. 

  • Нинішній візит американських переговорників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Києва є першим. Днем раніше вони відвідували Москву, хоча поїздки туди представники США здійснювали неодноразово. 
  • За підсумками перемовин у Києві президент Володимир Зеленський сказав, що територіальне питання залишається актуальним. Зі США, а також радниками з питань нацбезпеки Німеччини, Франції і Великої Британії обговорили ППО, зимовий пакет підтримки і подальші дипломатичні зустрічі. За кілька тижнів може відбутися нова зустріч разом з США і країнами Європи. 
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