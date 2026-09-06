У Непалі під завалами знайшли живою жінку, яку раніше оголосили загиблою від повені

У Непалі під час рятувальних робіт знайшли живою жінку, яку вважали загиблою.

Як пише Reuters, важаючи, що Чандіка Кумарі Шрешта загинула під час повені, її родина почала проводити ритуал жалоби за літньою жінкою.

Через десять днів рятувальники знайшли її живою всередині зруйнованого будинку у сселі Бетраваті. Жінка вижила у вузькій повітряній кишені, оточеній водою та багнюкою.

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«Чотириповерховий будинок змило повінню, і він опинився посеред сипучого ґрунту. Коли ми обходили його, то почули голос: “Врятуйте мене”», – розповів поліцейський Махендра Дарнал.

Рятувальна операція в суботу тривала 45 хвилин. Дарнал та його команда знайшли Шрешту у замкненому просторі та доправили її до військового госпіталю.

Шрешта була серед сотень людей, які вважалися зниклими безвісти в Бетраваті — одному з районів Непалу, що найбільше постраждали від повені. Територія була вкрита білими відкладеннями, які ущільнилися майже до стану бетону. Рятувальники продовжують діставати десятки тіл загиблих.

Ринок міста та більшість житлових будинків, деякі з яких мали до чотирьох поверхів, майже повністю опинилися під уламками після потужного потоку, що пронісся долиною. Ця катастрофа забрала життя понад 1300 людей по всьому Непалу. Тисячі людей досі вважаються зниклими безвісти.

Минуло 11 днів відтоді, як обвал льодовика спричинив руйнівну повінь. Відтоді близько 5000 людей досі вважаються зниклими безвісти.

Сотні тіл вода винесла на береги річок далеко від спустошеного району Расува. У Читвані, за сотні кілометрів від нього, вже провели кілька масових поховань невпізнаних і сильно розкладених тіл.

Влада Непалу продовжує пошуки людей, які можуть залишатися в тунелях або під товстим шаром багнюки, що затверділа навколо зруйнованих будівель.

Від п’ятниці рятувальники витягли з тунелів трьох людей, зокрема громадянина Китаю. Це сталося біля річки Трішулі, де, за оцінками, понад 900 людей можуть залишатися заблокованими.

Інші люди, як і Шрешта, змогли вижити в надзвичайно складних умовах. Серед них них – восьмирічний хлопчик, якого також вдалося возз’єднати з матір’ю після того, як він урятувався від повені, забравшись на дерева.