​У Непалі через 10 днів після руйнівної повені живим знайшли китайця, який застряг у тунелі

За оцінками влади, саме у тунелях можуть перебувати ще сотні потерпілих.

У Непалі рятувальники на десятий день після масштабної повені та зсувів знайшли живим громадянина Китаю, який опинився заблокованим у тунелі гідроелектростанції. Це вже третій випадок, коли людей вдається врятувати з тунелів, де, за оцінками влади, можуть залишатися сотні постраждалих.

Про це пише Reuters.

Громадянина Китаю на ім’я Лу Хайтао виявили в 225-метровому тунелі на гідроелектростанції Upper Trishuli-1 у районі Расува. Чоловіка передали медикам та доправили до армійського госпіталю.

За даними непальської армії, видимих травм у нього не було, життєві показники залишалися стабільними. Водночас у чоловіка зафіксували ознаки легкої гіпотермії. Після порятунку Лу Хайтао виглядав виснаженим і дезорієнтованим. Його одяг і шкіра були вкриті засохлим брудом та пилом.

У п’ятницю, 4 вересня, рятувальники витягли живими ще двох людей з іншого тунелю – на гідроелектростанції Upper Trishuli 3A. Таким чином, Лу Хайтао став третім врятованим із тунелів після катастрофи.

Влада вважає, що в різних тунелях можуть залишатися близько 900 людей. Серед них – працівники гідроелектростанцій та інші люди, які перебували в небезпечній зоні в момент стихії.

Що відомо про масштабну катастрофу в Непалі?

Рятувальна операція триває після катастрофи 26 серпня, коли обвал льоду, каміння та грязьовий потік зруйнували значну частину долини у Гімалаях. Стихія знищила будинки, дороги та школи в населених пунктах поблизу кордону Непалу з Тибетом.

За даними непальського управління з ліквідації наслідків стихійних лих, станом на 4 вересня внаслідок повені загинули щонайменше 1344 людини.