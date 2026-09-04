Руйнівні повені в Непалі минулого тижня можуть спричинити комерційні страхові збитки на понад 20 млрд непальських рупій ($132,3 млн). Основна частина страхових вимог припаде на пошкоджені гідроенергетичні проєкти.

Про це пише Reuters.

У постраждалому регіоні розташовані 11 непальських гідроенергетичних проєктів. Деякі з них мають стандартні комерційні страхові поліси, оцінка збитків за якими ще триває.

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За даними Nepal Insurance Authority, станом на 31 серпня регулятор отримав 583 заяви на страхові виплати через повені на 25,87 млрд непальських рупій ($171,13 млн).

Окремо очікуються виплати за страхуванням життя, від нещасних випадків і компенсаціями працівникам. Їх оцінюватимуть після того, як влада встановить кількість загиблих і зниклих безвісти у важкодоступних районах.

Повені на кордоні Непалу з китайським регіоном Тибет завдали країні, де проживає близько 30 млн людей, орієнтовно $2,56 млрд економічних збитків. За даними керівника державного органу з питань стихійних лих, загинули понад 1200 людей, ще багато людей вважаються зниклими безвісти.

Повені можуть мати довгострокові наслідки для страхування інфраструктури в Гімалаях. Чотири представники страхової галузі заявили Reuters, що регіон стикається із серйозними ризиками землетрусів і майбутніх льодовикових повеней.

Серед нещодавніх катастроф у Гімалайському регіоні – прорив льодовикового озера в індійському штаті Сіккім у 2023 році та раптова повінь у північному індійському штаті Уттаракханд у 2021 році.

Що відомо про катастрофу в Непалі?

Непал повідомив про щонайменше 1252 загиблих. Понад 4200 людей досі вважаються зниклими безвісти.

Китай проінформував, що в Тибеті загинула 21 людина, а ще 541 людина вважається зниклою безвісти.