В Україні розгортають заходи для захисту складів і релокації бізнесу через ворожі атаки

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В областях активували спеціальний протокол реагування через загрози російських ударів по централізованих місцях зберігання продукції.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита.

За його словами, Департаменти економіки обласних військових адміністрацій переходять на цілодобовий режим роботи і відкривають «єдине вікно» для опрацювання звернень від підприємств. Спеціальні робочі групи допомагатимуть бізнесу децентралізувати зберігання товарів у громадах, шукати підходящі локації і оперативно розгортати роботу.

Для підприємств, які відкривають додаткові або резервні майданчики в інших регіонах, ОВА разом із Міністерством розвитку громад та територій нададуть повний супровід — допоможуть із територіями, комунікаціями та логістикою, пообіцяв Микита.

Щотижня голови ОВА проводитимуть онлайн-консультації з підприємцями на платформі «Діалог влади та бізнесу» для вирішення проблемних питань. Контактні телефони «єдиних вікон» оприлюднять на офіційних ресурсах адміністрацій.