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​Київрада вирішила докапіталізувати Київміськбуд ще на 3 млрд гривень

Забудовник вдруге отримає гроші з міського бюджету.

​Київрада вирішила докапіталізувати Київміськбуд ще на 3 млрд гривень
Фото: Чесно

Київська міська рада проголосувала за збільшення статутного капіталу ПрАТ "ХК Київміськбуд" шляхом додаткової емісії та викупу акцій на суму до 3 млрд грн. 

Проєкт рішення підтримали 67 депутатів, повідомляє Liga.net.

Місто уже вдруге вливає гроші в цю будівельну компанію – попередня докапіталізація на 2,56 млрд грн відбулася у 2025 році і дозволила Київміськбуду відновити будівництво житла після чотирирічної паузи.

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Проте ці кошти, як стверджується в пояснювальній записці, вичерпаються вже в першому кварталі 2027 року.

"Затримка з ухваленням рішення створює прямий ризик зупинки робіт на будівельних майданчиках, що діють, у першому кварталі 2027 року, втрати темпів добудови, зростання вартості подальшого відновлення робіт через інфляційний фактор та подорожчання будівельних матеріалів", – йдеться в документі.

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Про те, що виділених раніше грошей буде недостатньо, було відомо ще у 2024 році. Тоді столичні депутати зверталися до Кабінету міністрів з проханням виділити Київміськбуду 2,28 млрд грн на добудову 18 збиткових об'єктів збанкрутілого Укрбуду, але уряд їм відмовив.

Після попередньої докапіталізації Київміськбуд випустив 10,24 млрд нових простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривні кожна. Єдиним учасником розміщення акцій стала територіальна громада міста Києва в особі Департаменту комунальної власності КМДА, яка вже контролювала 80% акцій підприємства. Після докапіталізації частка Києва зросла майже до 100% від загальної кількості акцій компанії.

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