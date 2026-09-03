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Висоцький: підстав збільшувати домашні запаси продуктів через удари РФ по складах немає

В Україні не очікують дефіциту продовольства.

Висоцький: підстав збільшувати домашні запаси продуктів через удари РФ по складах немає
Тарас Висоцький
Фото: Мінагрополітики

Підстав для того, щоб збільшувати домашні запаси продуктів харчування через російські удари по складській інфраструктурі, наразі немає. В Україні не очікують довгострокового дефіциту продовольства.

Про це на брифінгу заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, інформує Інтерфакс-Україна.

За його словами, рекомендація мати в умовах війни запас продуктів приблизно на місяць залишається актуальною. Збільшувати його понад цей обсяг потреби немає.

"Чогось нового щодо того, що треба мати в умовах війни, нічого не змінилося. Треба мати мінімальний запас. Передумов мати більше, ніж місячний запас, немає", – сказав Висоцький.

Міністр зазначив, що наразі немає загроз постачанню продовольства, які виникали у 2022 році. Водночас пошкодження складської інфраструктури через російські атаки призводить до перебудови логістики. Це може спричиняти певні затримки з доставкою продукції.

За оцінкою Висоцького, зміни в логістиці можуть призвести до зростання вартості продуктів харчування приблизно на 2,5% у масштабах України. Це загальна макроекономічна оцінка щодо всіх продовольчих позицій, тоді як ціни на окремі товари можуть змінюватися по-різному. Водночас значна частина продовольства, яке споживають українці, виробляється всередині країни. 

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