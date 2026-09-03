РФ вдарила по Печенігах на Харківщині, 10 людей постраждало

Російська армія завдала ракетного удару по селищу Печеніги Харківської області.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Наразі є інформація про 10 постраждалих, серед них – двоє дітей.
“Наші медики усім надають необхідну допомогу”, – сказав очільник адміністрації.
На місці удару загорівся будинок і господарча споруда. Профільні служби усувають наслідки.
- Минулої доби унаслідок російських атаки на Харківщині постраждали двоє людей. РФ била по області дронами різних типів і ракетою.