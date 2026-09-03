РФ вдарила по Печенігах на Харківщині, 10 людей постраждало

На місці удару загорівся будинок і господарча споруда. Профільні служби усувають наслідки.

Наразі є інформація про 10 постраждалих, серед них – двоє дітей.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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На місці удару загорівся будинок і господарча споруда.

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