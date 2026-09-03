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РФ вдарила по Печенігах на Харківщині, 10 людей постраждало

На місці удару загорівся будинок і господарча споруда. 

РФ вдарила по Печенігах на Харківщині, 10 людей постраждало
Фото: З відкритих джерел

Російська армія завдала ракетного удару по селищу Печеніги Харківської області.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наразі є інформація про 10 постраждалих, серед них – двоє дітей. 

“Наші медики усім надають необхідну допомогу”, – сказав очільник адміністрації.

На місці удару загорівся будинок і господарча споруда. Профільні служби усувають наслідки.

  • Минулої доби унаслідок російських атаки на Харківщині постраждали двоє людей. РФ била по області дронами різних типів і ракетою.
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