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Іноземні добровольці в Україні: досвід «Хартії»

Нещодавно в Києві провели дискусію, присвячену прем’єрі в Україні документального фільму «За лаштунками війни» колумбійської режисерки Каталіни Ґомес Анхель, лауреатки премії «Габо-2026» за журналістську досконалість, однієї з найпрестижніших відзнак у латиноамериканській журналістиці. Фільм спродюсували та показували у грудні минулого року на одному з найбільших комерційних каналів Колумбії — Caracol. 

Це стрічка про участь латиноамериканських добровольців підрозділу Guajiro (Гуахіро) 13-ї бригади НГУ «Хартія» в російсько-українській війні у 2023–2024 роках. Кількість іноземців у «Хартії» збільшується — минулого року корпус створив з них штурмовий полк «Р. У. Г», його очолив вірменин Гамлет Авагян, який прийшов з 47-ї бригади з групою іноземців. Наприкінці серпня цей полк звільнив від російських військ чергову ділянку у Харківській області, на Куп’янщині, і загалом відіграв важливу роль у Куп’янській операції минулого року.

Під час дискусії у Києві режисерка, а також українські та іноземні бійці «Хартії» розповіли, як вдається налаштовувати взаємодію з іноземцями у підрозділі, з якими проблемами стикаються під час цього, яка мотивація у колумбійців їхати воювати за Україну. 

Як з’явився фільм

Спочатку в режисерки викликала цікавість сама тема війни в Україні, потім дізналась, що тут воюють колумбійські добровольці. Почала з’ясовувати, скільки їх, чим вони мотивовані, як далі складається їхнє життя. Потім познайомилась з «Качоро», одним з колумбійських добровольців, і вирішила зробити фільм.

«Я хотіла звернути увагу у фільмі на те, як формувалась “Хартія”, і як формувалась інтернаціональна присутність, підрозділи в рамках “Хартії”. Але я знаю, що воюють не тільки в “Хартії”, зокрема, і колумбійці. Тому мене цікавлять і інші підрозділи», — зазначила Каталіна.

режисерка Каталіна Ґомес Анхель
Фото: Марія Сеновілла
режисерка Каталіна Ґомес Анхель

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За спостереженнями режисерки фільму, ситуація в «Хартії» відрізняється від інших підрозділів, які також приймають іноземних бійців.

«Україна не була готова приймати таку кількість іноземців у військо одночасно, тому було цікаво спостерігати. Тому у фільмі йдеться як про позитивні моменти, так і про негативні випадки — наприклад, коли бійці самовільно залишають шпиталі, або коли зарплатня не надходить вчасно, або не в повному обсязі», — каже режисерка.

Режисерка Каталіна Ґомес Анхель каже, що після прем’єри фільму у Колумбії багато місцевих мешканців дізнались, яка боротьба триває в Україні.

Яка мотивація у колумбійських бійців

Режисерка зазначає, що більшість колумбійців, які приїжджають воювати в Україну, вже мають військовий досвід. Колумбія перебуває у війні багато років, це внутрішні конфлікти, протистояння з наркокартелями.

«Багато з них у Колумбії раніше виходять на пенсію, пенсія дуже маленька. А вони ще відчувають себе молодими людьми, хочуть ще і повоювати, і заодно заробити гроші», — розповідає Каталіна.

Але це не про всіх, зазначає вона — наприклад, «Качоро» до цього не мав військового досвіду. Він — один з перших іноземних добровольців, приїхав в Україну 20 вересня 2022 року, підписав контракт спочатку з Інтернаціональним легіоном — це був перший підрозділ, який приймав іноземців. На даний час «Качоро» воює у штурмовому полку Р.У.Г корпусу «Хартія».

«Моя особиста мотивація — те, що я бачив, як вбивають мирних людей. Мотивація основної частини бійців — це те, що зарплатня тут набагато більша, ніж у Колумбії. Але в кожного є і додаткові мотивації, щоб приїхати сюди», — розповів «Качоро» під час дискусії.

Останнім часом були запроваджені зміни для іноземців, що дає можливість залучати більше бійців. 

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режисерка Каталіна Ґомес Анхель, колубмійський доброволець «Качоро» і заступник командира бригади «Хартія» з бойової підготовки з позивним «Мирний»
Фото: Марія Сеновілла
режисерка Каталіна Ґомес Анхель, колубмійський доброволець «Качоро» і заступник командира бригади «Хартія» з бойової підготовки з позивним «Мирний»

«Раніше ми всі приїжджали за власний рахунок. Зараз дорога оплачується, і це дуже добре, бо є багато людей, які і хотіли би приїхати, але не мають грошей, щоб дістатись», — говорить «Качоро».

За його словами, люди, які приїжджають в Україну з Колумбії, хотіли би дізнатись, що таке справжня війна, адже у них на батьківщині це внутрішнє протистояння, а не боротьба із зовнішнім ворогом: «Як тільки вони приїжджають, вони ще не знають реалій війни, яка тут відбувається».

Заступник командира бригади «Хартія» з бойової підготовки з позивним «Мирний» під час дискусії зазначив, що важливо було розуміти, які саме люди їдуть до них у підрозділ. На момент зйомки фільму загін «Мирного» був частиною бригади «Хартія». Коли іноземці з підрозділу «Гуахіро» увійшли до складу полку «Р. У. Г», «Мирний» лишився в бригаді. 

«Щороку у Колумбії звільняється зі служби більше 10 000 людей. Люди, які звільняються, отримують 300-500 доларів. І можливість отримувати 3 000 доларів у нас, виконуючи бойові завдання — це велика різниця, яка теж мотивувала людей приїжджати. Велика частина людей приїжджала до нас з ідейною підтримкою. Дякувати таким людям, як “Качоро”, які поділяють наші погляди про вільне життя без будь-яких впливів якихось незрозумілих держав», — розповідає «Мирний».

Він додає, що у «Хартії» готові приймати на службу іноземців, якщо вони мотивовані допомагати бити ворога. Водночас зазначає, що доводиться витримувати конкуренцію з іншими підрозділами під час залучення бійців з інших країн. 

Під час дискусії
Фото: Марія Сеновілла
Під час дискусії

На прикладі одного з іноземних бійців, Теліна, героя фільму, «Мирний» розповідає, яка у «Хартії» практика поводження з пораненими іноземцями: «Кожному військовому, який отримував, не дай боже, важке травмування, втрату кінцівки, ми пропонували продовження служби на посадах, які стосуються забезпечення бою, забезпечення підрозділу. Але Телін відновився і вже відноситься більш до бойового підрозділу, а не забезпечення».

Колумбійці в лавах армії РФ

Під час служби, розповідає «Качоро», він зустрічав колумбійців, які воювали на боці Росії: «Я розмовляв із хлопцем, якого ми взяли в полон. Він сказав, що його обдурили в Росії. Цим хлопцям ще в Колумбії пропонували роботу в Євросоюзі, але їх посадили в літак і привезли в Росію — сказали, що там є багато роботи. Я не знаю, чи він говорив правду, але таким було його пояснення. Я його тоді запитав: а ти що, не розумів, яка робота може бути в Росії? Це тільки війна».

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«Качоро» зазначає, що все одно поважає своїх земляків, як бійців, і що в полоні до них було нормальне ставлення, з ними ділилися їжею та водою.

Каталіна також спілкувалася з родичами колумбійців, які воювали у російсько-українській війні на боці РФ: «Вони теж говорили, що їх обдурили: пропонували дуже великі гроші, але потім погано з ними поводились, забирали мобільні телефони, документи». 

Питання легальності

В Україні немає посольства Колумбії — всі питання вирішуються через посольство у Польщі, зазначає Каталіна. Українське посольство існує за сумісництвом, воно розташоване в Перу. Крім того дається взнаки ставлення колумбійської влади до участі своїх громадян в конфліктах на інших територіях.

Під час перегляду фільму
Фото: Марія Сеновілла
Під час перегляду фільму

«Зараз наш уряд не дуже схвалює участь наших громадян, говорячи: там йде війна між братніми народами, і тому ми цього не підтримуємо. Чому ідея цього фільму змогла бути реалізована, і ми тут спокійно це обговорюємо? Бо в Україні до цього нормально ставляться», — розповідає колумбійська режисерка.

В Україні немає засудження щодо участі колумбійців у війні — ані в медіа, ані в соцмережах, зазначає Каталіна. Але іноземні бійці все одно можуть не повністю розкривати дані про себе, свою мотивацію, вони часто не говорять всю правду своїм сім’ям — просто щоб не мати проблем після повернення додому. Хоча кримінальна відповідальність саме для них не передбачена, як за участь у війні в Україні, так і в Іраку чи в арабських країнах — вона є лише для тих, хто наймає їх на цю роботу у Колумбії.

«Дуже важко донести сім’ям у Колумбії думку про безвісти зниклих, коли не вдається повернути тіла», — зазначає режисерка фільму.

Проблеми взаємодії

«Мирний» зазначає, що під час злагодження та облаштування спільного побуту у підрозділі було спочатку дуже складно: «Нам, на жаль, ніхто не давав поради, ми розвивалися в цьому напрямку самостійно. Перша проблема — це мовний бар’єр. Коли є один перекладач і декілька людей, які розмовляють різною мовою, дуже складно не те щоб провести заняття, а довести якусь елементарну вимогу щодо побуту».

Проблемою було знайти перекладачів, які не будуть перекладати просто слова, а передаватимуть ще й емоцію, з якою подається інформація. 

Колумбійський доброволець «Качоро»
Фото: Марія Сеновілла
Колумбійський доброволець «Качоро»

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«Це дуже важливо. Коли командир ставить задачу або каже якусь мотиваційну річ, а людина перекладає це двома словами без жодної емоції — це виглядає, м’яко кажучи, непрофесійно», — говорить «Мирний».

У «Хартії» почали створювати групи людей для підготовки з однаковою ідентичністю або людей, які розмовляють однією мовою — наприклад, іспаномовних з іспаномовними, зазначає «Мирний».

«Таким чином ми прибрали дуже багато конфліктів, які виникали через те, що люди із взагалі різних регіонів світу розмовляли різними мовами і не розуміли, як поводитись одне з одним. Латиноамериканці більш емоційні, вони можуть махати руками, емоційно щось розповідати, для них це норма. Для нас і, наприклад, британців — це не дуже норма, і це викликало багато конфліктів», — каже військовий.

Також, за словами «Мирного», виникали проблеми з харчуванням: «Одне з найважливіших питань, яке ми для себе зрозуміли — це кухня. Половину з цих продуктів, якими забезпечує держава, люди просто не їдять».

Зрештою раціон трохи адаптували під потреби колумбійців, для яких обов’язкова наявність рису, макаронів та курки, каже заступник комбрига.

«Качоро», Каталіна Ґомес Анхель і 'Мирний'
Фото: Марія Сеновілла
«Качоро», Каталіна Ґомес Анхель і 'Мирний'

Нюанси підготовки 

Підготовка — це фундамент, це впевненість у бою, у собі та у побратимі, і багато її не буває, каже «Мирний». Але деяким іноземним добровольцям потрібно було пояснювати її необхідність: «У нас були проблеми від наших друзів (не від “Качоро”, він — приклад ідеального воїна). Деякі люди приїжджали і казали, що в них вже є досвід війни в своїй країні — а це джунглі і наркокартелі — казали: навіщо нам навчатись, давайте йти на війну. І певний час ми витрачали на те, щоб пояснити, з чим вони можуть зіштовхнутися і для чого взагалі ми проводимо цю підготовку».

На підготовку перших іноземців, індивідуальну і колективну, витратили близько трьох місяців. На те, щоб пояснити специфіку постановки задач у бригаді, доводиться витрачати більше часу, ніж у випадку з українськими військовими.

«Але коли люди пройшли індивідуальну і колективну підготовку, кілька бойових завдань, відтренували десятки разів одне й те саме, що вони вже на автоматі виконують завдання — після цього в них з’являється розуміння, що таке наша тактика, наше розуміння ведення бою. І так вони стають більш-менш універсальними і ми їх уже можемо застосовувати в інших напрямках», — каже «Мирний» про колумбійських добровольців.

Вікторія НайдьоноваВікторія Найдьонова, журналістка розділу Defense Tech
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