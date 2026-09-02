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Провокація російських спецслужб: в Литві та Чехії біля офісів оборонних підприємств виявили вінки

Ці підприємства постачають озброєння Україні.

Провокація російських спецслужб: в Литві та Чехії біля офісів оборонних підприємств виявили вінки
Фото: ЦПД/Telegram

У Литві та Чехії біля офісів оборонних підприємств, які постачають озброєння Україні, майже одночасно з’явилися ритуальні вінки та фотографії керівників із чорними стрічками.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Вінки виявили біля будівлі литовської компанії RSI Europe, яка виробляє дрони і системи дистанційного підриву та чеської CSG, виробника боєприпасів і військової техніки. Поряд із вінками залишили портрети топменеджерів компаній.

У Литві правоохоронці вже затримали першого підозрюваного у причетності до цієї акції. Влада та спецслужби Литви розглядають цей випадок як провокацію російських спецслужб. Правоохоронці двох країн з'ясовують, чи є зв'язок між інцидентами.

"Йдеться про чергову інформаційно-психологічну операцію росії з метою тиску на партнерів України. Оскільки агресивні заяви та погрози з боку офіційних представників москви не працюють, росія вдається до персонального залякування європейського бізнесу", - зазначили в ЦПД.

  • Російська пропаганда поширює у мережі сфабриковану першу сторінку польського видання із вигаданою заявою про те, що на українців нібито чекає «голодна осінь і зима», а 63% населення опиняться на межі голоду через російські обстріли. В ЦПД наголосили, що насправді польське видання не випускало матеріалів із таким змістом.
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