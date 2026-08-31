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У Перу родичі найманців РФ вимагають розслідувати вербування до російської армії

Біля посольства Росії в Перу відбувся мітинг родичів громадян, які зникли безвісти після вступу до російської армії.

У Перу родичі найманців РФ вимагають розслідувати вербування до російської армії
Фото: ЦПД

У Перу родичі місцевих громадян, яких завербували до російської армії, вимагають розслідувати обставини їхнього зникнення. Акція протесту відбулася біля посольства РФ у країні. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За словами родичів, багатьом перуанцям під час вербування обіцяли роботу в тилу та вигідні умови служби. Натомість після прибуття до Росії їх могли направляти безпосередньо на фронт для участі у штурмах українських позицій.

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За оцінками самих родичів, близько 500 перуанців можуть вважатися зниклими безвісти у складі російської армії. Вони закликають уряд Перу та російських дипломатів розібратися зі схемами вербування та встановити долю зниклих громадян.

Перу не є єдиною країною Глобального Півдня, яка висловлює занепокоєння через вербування своїх громадян Росією. Міністерства закордонних справ Гани, Південної Африки, Кенії та Ботсвани також закликали Москву припинити залучення їхніх громадян до війни проти України.

За даними міжнародних медіа, до кінця 2025 року Росія могла завербувати для участі у війні близько 18 тисяч громадян зі 128 країн Африки, Азії та Латинської Америки. Щонайменше 3,3 тисячі з них, за цими оцінками, загинули.

У Центрі зазначають, що вербування іноземців дозволяє Росії компенсувати значні втрати своєї армії на фронті. Водночас випадки обману та загибелі іноземних найманців стають дедалі помітнішими, що провокує офіційну реакцію їхніх країн.

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