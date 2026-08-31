Окремо буде підписано угоду про систему боротьби з безпілотниками.

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У понеділок 31 серпня Греція планує підписати вз Ізраїлем угоду на закупівлю багаторівневої системи протиповітряної оборони вартістю близько $3,5 млрд.

Угода є частиною ширшої програми модернізації грецьких збройних сил, повідомили Reuters два джерела у сфері безпеки.

Рада національної безпеки Греції вже надала попереднє схвалення угоді, яка передбачає закупівлю сучасних ракетних систем малої, середньої та великої дальності.

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За словами одного із чиновників, у понеділок грецькі посадовці підпишуть у Тель-Авіві чотири угоди з ізраїльськими директоратами SIBAT і MAFAT на суму близько 3 млрд євро (3,5 млрд доларів-ред.). Вони стосуються трьох типів ракет і радарних систем.

Окремо, за словами джерела, буде підписано угоду про систему боротьби з безпілотниками.

Греція планує до 2036 року витратити близько 28 млрд євро на створення багаторівневої системи «Щит Ахілла». Вона має забезпечувати захист від балістичних ракет, літаків та інших повітряних цілей і безпілотників.

У межах масштабної програми модернізації Афіни також планують закупити до 40 винищувачів F-35 у США, а також фрегати у Франції та Італії.

Греція використовує американські системи Patriot, російські С-300, а також різні системи протиповітряної оборони малої дальності для захисту свого повітряного простору.

Країна витрачає на оборону майже 3,5% ВВП, і це вища частка, ніж у багатьох інших членів НАТО. Однією з головних причин є тривала суперечка із сусідньою Туреччиною.

Греція та Ізраїль мають тісні економічні й дипломатичні відносини. Дві країни спільно експлуатують центр підготовки авіаційних сил у Греції, щороку проводять спільні військові навчання, співпрацюють у сфері боротьби з безпілотниками та взаємодіють у сфері кібербезпеки.

Минулого року Афіни також придбали 36 ізраїльських ракетно-артилерійських систем приблизно за 650 млн євро. Таким чином, нова угода стане однією з найбільших оборонних закупівель Греції в межах масштабної програми переозброєння.