Росія за чотири дні запустила по Україні майже 1500 дронів, із них близько 800 реактивні, - Зеленський

Росія за чотири дні запустила по Україні майже півтори тисячі дронів усіх типів, із них - близько 800 реактивні.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Він розповів, що заслухав доповіді військових по захисту неба.

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"Зараз тактика росіян – на виснаження України, на виснаження українців, передусім саме людей наших. Постійно атаки дронів – багато реактивних «шахедів». І значну частину наші воїни збивають. Було майже півтори тисячі дронів усіх типів тільки за ці чотири дні, із них реактивних близько восьмисот", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що найбільш складне завдання – збивати саме реактивні дрони. Зараз на захисті від них працює в основному бойова авіація.

"Ми працюємо, щоб були необхідні перехоплювачі. Чотири компанії зробили відповідні дрони-перехоплювачі, в однієї компанії найбільш вдала техніка", - сказав Зеленський.

"Максимально зараз і Міністерство оборони, і військові – всі мають постаратись, щоб якнайбільше було у нас можливостей збивати кожен з типів російських дронів. Я хочу подякувати тим в команді України, хто реально 24/7 працює, щоб так і було. Восени потрібно дати відповідь, довести рівень збиття точно вище, ніж 90%", - додав президент.