Унаслідок ворожого удару по Київщині в селі Мила постраждали 52 людини, зокрема - п’ятеро дітей, а також пошкоджено близько 300 об’єктів.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Станом на зараз, на жаль, відомо, що внаслідок удару та подальшої детонації загинуло 38 людей. Мої співчуття рідним і близьким. Також поранення отримали 52 особи, серед них 5 дітей. У лікарнях залишаються 9 людей. Лікарі оцінюють їхній стан як середній", - написав він у Telegram.

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Ткаченко також повідомив, що наразі в Милі та прилеглих населених пунктах близько 300 пошкоджених об’єктів, з них більше 200 приватні будинки та 14 багатоповерхівок.

"Маємо руйнування різного ступеня. Деякі з будинків знищені повністю, певна частина має часткові руйнування або незначні пошкодження. Проте найголовніше — це люди, які втратили житло. Разом із Міністерством працюємо над напрацюванням механізмів відновлення зруйнованих будинків, пошкодженої інфраструктури та допомоги людям. Важливо, щоб необхідні рішення ухвалювалися оперативно та сприяли подальшому відновленню громади", - зазначив Ткаченко.

На місці також продовжується ліквідація наслідків. Усі осередки пожежі підрозділи ДСНС змогли загасити. Піротехніки працюють цілодобово - виявляють та знешкоджують вибухонебезпечні предмети.

На двох найбільш пошкоджених вулицях після оперативного розмінування фахівці ДТЕК уже відновили електропостачання. Тривають роботи з відновлення комунікацій - світла та газу - на інших ділянках.

Також тут продовжує працювати гуманітарний штаб, де люди можуть отримати психологічну допомогу, подати заяви на матеріальну допомогу. Наразі вже подано понад 200 таких заявок.