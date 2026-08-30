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На Волині перепоховали останки 55 поляків, убитих у 1943 році

Їх виявили під час ексгумацій влітку цього року.

Фото: facebook.com/ipngovplEng

Сьогодні у селі Острівки Волинської області відбулося поховання останків 55 поляків – жертв Волинської трагедії в Острівках та Волі Острівецькій. 

Про це повідомив польський Інститут національної пам’яті.

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Їх виявили під час ексгумацій влітку цього року, метою яких було віднайдення та подальше перепоховання останків мешканців, які загинули у серпні 1943 року. Також археологи знайшли ґудзики, рештки одягу, залишки взуття, медальйон і римо-католицькі натільні хрести.

Останки поховані в колективній могилі, де вже поховані жертви, ексгумовані у 1992, 2011 та 2015 роках.

У церемонії взяли участь заступник президента Інституту національної пам'яті Кароль Полейовський, представники польської влади, родини загиблих та члени місцевої громади. Відомо, що Україну представляв заступник міністра культури Іван Вербицький.

Останки поляків, зокрема 26 дітей, знайшли у трьох місцях. 48 осіб виявили у братській могилі на колишній фермі у Волі Острівецькій. Останки ще шести – у братській могилі поблизу колишньої школи в Острівках, а останки однієї жінки були знайдені в індивідуальній могилі в лісі.

Читайте також«Ми хочемо, щоб їх поховали тут». Як працює польсько-українська місія з пошуку жертв Волинської трагедії

  • Ексгумації проводили з 13 липня по 7 серпня 2026 року фахівці Інституту національної пам'яті разом з українською компанією “Волинські старожитності” та спеціалістом з судової медицини Вроцлавського медичного університету за участю представників Міністерства культури та національної спадщини Польщі.
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