Голова польського уряду Дональд Туск окреслив наступні 7-8 місяців як критичний час для безпеки України, Польщі та всього регіону Східної Європи через очікування ескалації напруженості з боку Росії.

Як пише Укрінформ, прем'єр висловив переконання, що суспільство не варто повністю позбавляти інформації про загрози. Тому він прямо говорить, що з'являються сигнали підготовки Росії до загрострення війни і можливого її розширення.

Туск також запевнив, що візит керівника ЦРУ Джона Реткліффа до Москви не став для Польщі несподіванкою, адже уряд країни постійно перебуває у контакті з американськими партнерами. При цьому політик зазначив, що деяка інформація все ж має залишатися конфіденційною з міркувань безпеки.