Росія щомісяця втрачає на 6 тисяч військових більше, ніж здатна набрати

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

За останніми оцінками, щомісяця в Україні гине та отримує поранення близько 36 тисяч російських військових.

Водночас Москва залучає лише орієнтовно 1 000 нових контрактників на день. Через це у російській армії виникає щомісячний дефіцит, передає Sky News.

Оцінки західних посадовців посилюють припущення про те, що Кремль готує нову хвилю мобілізації цієї осені, оскільки просування РФ на фронті зупиняється.

Однак такий крок несе серйозні політичні ризики для російської влади, адже населення все сильніше відчуває наслідки повномасштабного вторгнення.

Так, на південному кордоні Росії з Грузією зафіксували різкий сплеск виїзду громадян.