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Росія щомісяця втрачає на 6 тисяч військових більше, ніж здатна набрати

Тому влада РФ готує нову хвилю мобілізації, аби виправити ситуацію.

Росія щомісяця втрачає на 6 тисяч військових більше, ніж здатна набрати
російські окупанти
Фото: змі окупантів

За останніми оцінками, щомісяця в Україні гине та отримує поранення близько 36 тисяч російських військових.

Водночас Москва залучає лише орієнтовно 1 000 нових контрактників на день. Через це у російській армії виникає щомісячний дефіцит, передає Sky News.

Оцінки західних посадовців посилюють припущення про те, що Кремль готує нову хвилю мобілізації цієї осені, оскільки просування РФ на фронті зупиняється.

Однак такий крок несе серйозні політичні ризики для російської влади, адже населення все сильніше відчуває наслідки повномасштабного вторгнення.

  • Понад 113 тисяч росіян залишили країну через пункт пропуску «Верхній Ларс» через побоювання щодо оголошення нової примусової мобілізації.
  • Тим часом керівник ОПУ Кирило Буданов заявив, що Україні необхідно щомісяця мобілізовувати щонайменше 30 тисяч людей.
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