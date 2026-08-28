Сьогодні, 28 серпня, російська армія атакувала торговельний центр у Запоріжжі. Про це написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров.
Доповнення. У Запоріжжі станом на 09:08 відомо про чотирьох поранених людей. Площа пожежі становить близько двох тисяч квадратних метрів.
«Ворог вкотре завдав удару по території торговельного центру Запоріжжя. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю. Попередньо, одна людина потребує допомоги лікарів», – розповів спочатку Федоров.
Як видно на опублікованому відео Федорова, йдеться про гіпермаркет «Епіцентр».
- Упродовж минулої доби у Запорізькій області одна жінка загинула, ще шестеро людей поранено внаслідок ворожих атак. Загалом окупанти завдали 861 удар по 53 населених пунктах.