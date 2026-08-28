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Росіяни вранці вдарили по «Епіцентру» у Запоріжжі (доповнено)

Спершу було відомо про одного потерпілого, згодом кількість зросла. 

Росіяни вранці вдарили по «Епіцентру» у Запоріжжі (доповнено)
Наслідки російської атаки у Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Сьогодні, 28 серпня, російська армія атакувала торговельний центр у Запоріжжі. Про це написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров. 

Доповнення. У Запоріжжі станом на 09:08 відомо про чотирьох поранених людей. Площа пожежі становить близько двох тисяч квадратних метрів.

Росіяни атакували &quot;Епіцентр&quot; у Заапоріжжі
Фото: Запорізька ОВА
Росіяни атакували "Епіцентр" у Заапоріжжі

«Ворог вкотре завдав удару по території торговельного центру Запоріжжя. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю. Попередньо, одна людина потребує допомоги лікарів», – розповів спочатку Федоров. 

Як видно на опублікованому відео Федорова, йдеться про гіпермаркет «Епіцентр».

  • Упродовж минулої доби у Запорізькій області одна жінка загинула, ще шестеро людей поранено внаслідок ворожих атак. Загалом окупанти завдали 861 удар по 53 населених пунктах.
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