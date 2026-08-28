Ворог знищив термінали Нової пошти в Київській і Сумській областях

Уночі 28 серпня російська армія знищила сортувальні центри Нової пошти в Сумах та в Київській області. Росія скинула чотири КАБ на термінал у Сумах, пошкодивши три вантажівки.
В Київській області дрон вдарив по сортувальному депо. Про це компанія повідомила в Telegram.
«Наразі триває оцінка наслідків ворожої атаки. Нова пошта компенсує клієнтам повну оголошену цінність пошкоджених відправлень і зв'яжеться з кожним, щоб повідомити деталі відшкодування», – йдеться у повідомленні.
Статус відправлень можна переглянути в мобільному застосунку та на офіційному сайті компанії.
- Росія не вперше атакує логістичні компанії. Ворог знищив значну кількість терміналів пошти в різних регіонах. 5 серпня ворог вдарив по сортувальному центру в Києві. Загинули троє людей.
- 31 липня росіяни атакували пошту в Полтаві.