Ворог знищив термінали Нової пошти в Київській і Сумській областях

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Уночі 28 серпня російська армія знищила сортувальні центри Нової пошти в Сумах та в Київській області. Росія скинула чотири КАБ на термінал у Сумах, пошкодивши три вантажівки.

В Київській області дрон вдарив по сортувальному депо. Про це компанія повідомила в Telegram.

«Наразі триває оцінка наслідків ворожої атаки. Нова пошта компенсує клієнтам повну оголошену цінність пошкоджених відправлень і зв'яжеться з кожним, щоб повідомити деталі відшкодування», – йдеться у повідомленні.

Статус відправлень можна переглянути в мобільному застосунку та на офіційному сайті компанії.