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Ворог знищив термінали Нової пошти в Київській і Сумській областях

Усі співробітники живі. 

Ворог знищив термінали Нової пошти в Київській і Сумській областях
Удар по Новій пошті
Фото: Нова пошта telegram

Уночі 28 серпня російська армія знищила сортувальні центри Нової пошти в Сумах та в Київській області. Росія скинула чотири КАБ на термінал у Сумах, пошкодивши три вантажівки.

В Київській області дрон вдарив по сортувальному депо. Про це компанія повідомила в Telegram. 

«Наразі триває оцінка наслідків ворожої атаки. Нова пошта компенсує клієнтам повну оголошену цінність пошкоджених відправлень і зв'яжеться з кожним, щоб повідомити деталі відшкодування», – йдеться у повідомленні. 

Статус відправлень можна переглянути в мобільному застосунку та на офіційному сайті компанії.

  • Росія не вперше атакує логістичні компанії. Ворог знищив значну кількість терміналів пошти в різних регіонах. 5 серпня ворог вдарив по сортувальному центру в Києві. Загинули троє людей. 
  • 31 липня росіяни атакували пошту в Полтаві. 
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