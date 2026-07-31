В Полтаві внаслідок російського удару зруйновано термінал Нової пошти

Загиблих і постраждалих немає.

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31 липня росіяни вдарили по сортувальному терміналу Нової пошти у Полтаві. Внаслідок атаки його зруйновано.

Про це повідомили на сторінці Нової пошти в Telegram.

Відомо, що на момент удару співробітники перебували в укриттях, загиблих і постраждалих немає.

"Триває ліквідація наслідків. Детальна інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

В Новій пошті пообіцяли компенсувати клієнтам оголошену цінність відправлень, які були знищені внаслідок атаки. Компанія вже задіяла резервні логістичні маршрути доставки.