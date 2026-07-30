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Росія вночі атакувала Полтавщину і вбила там людину

Понівечений термінал "Нової пошти".

Росія вночі атакувала Полтавщину і вбила там людину
наслідки російської атаки на Полтавщині
Фото: ДСНС

У ніч на 30 липня російська армія атакувала Полтавщину. Загинула людина, понівечений термінал "Нової поштиҐ".

Про це повідомив начальник ОВА Віталій Дяківнич. 

У Полтавському районі зафіксовано влучання БпЛА по складах одного з приватних підприємств. Там одна людина загинула. 

Також російські війська атакували термінал «Нової пошти». Виникла пожежа складських приміщень, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. За попередньою інформацією, там без травмованих. 

Наслідки російської атаки на Полтавщині
Фото: ДСНС
Наслідки російської атаки на Полтавщині

У Лубенському районі уламки БпЛА впали на проїжджу частину. Інформації щодо травмованих до екстрених служб не надходило.

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