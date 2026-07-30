Росія вночі атакувала Полтавщину і вбила там людину

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У ніч на 30 липня російська армія атакувала Полтавщину. Загинула людина, понівечений термінал "Нової поштиҐ".

Про це повідомив начальник ОВА Віталій Дяківнич.

У Полтавському районі зафіксовано влучання БпЛА по складах одного з приватних підприємств. Там одна людина загинула.

Також російські війська атакували термінал «Нової пошти». Виникла пожежа складських приміщень, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. За попередньою інформацією, там без травмованих.

Фото: ДСНС Наслідки російської атаки на Полтавщині

У Лубенському районі уламки БпЛА впали на проїжджу частину. Інформації щодо травмованих до екстрених служб не надходило.