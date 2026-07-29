На мітингу у Львові польський військовий, який служить у лавах ЗСУ, перепросив за випадки агресії щодо українців у Польщі.

Відео його промови оприлюднив український телеканал у Польщі Slawa TV.

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Боєць розповів, що воює від початку повномасштабного вторгнення РФ і висловив підтримку Україні.

«Я дуже вам дякую за те, що наш народ не мусить бути там, де ви», - сказав військовий.

На його слова відреагував керівник українського МЗС Андрій Сибіга.

"У час, коли ненависть намагається розділити людей, такі слова поляка, який боронить Україну, мають особливу силу. Взаємна повага і солідарність між нашими народами, помножена на спільні інтереси наших держав набагато сильніші за будь-які провокації та загрози нашого одвічного ворога. Єдність українців і поляків є запорукою безпеки наших держав і Європи", - ідеться в дописі посадовця на його фейсбук-сторінці.