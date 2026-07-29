На мітингу у Львові польський військовий, який служить у лавах ЗСУ, перепросив за випадки агресії щодо українців у Польщі.
Відео його промови оприлюднив український телеканал у Польщі Slawa TV.
Боєць розповів, що воює від початку повномасштабного вторгнення РФ і висловив підтримку Україні.
«Я дуже вам дякую за те, що наш народ не мусить бути там, де ви», - сказав військовий.
На його слова відреагував керівник українського МЗС Андрій Сибіга.
"У час, коли ненависть намагається розділити людей, такі слова поляка, який боронить Україну, мають особливу силу. Взаємна повага і солідарність між нашими народами, помножена на спільні інтереси наших держав набагато сильніші за будь-які провокації та загрози нашого одвічного ворога. Єдність українців і поляків є запорукою безпеки наших держав і Європи", - ідеться в дописі посадовця на його фейсбук-сторінці.
- Нещодавно рада міста Сопот ухвалила резолюцію, в якій закликала президента, уряд і парламент Польщі протидіяти зростанню антиукраїнських настроїв. Автори документа заявляють про радикалізацію суспільних настроїв, поширення дезінформації та мови ненависті щодо українців і наголошують, що це загрожує польсько-українським відносинам.
- Лише за останній час з'явилася інформація про низку інцидентів у Польщі, де потерпіли українці. Так, 29 липня стало відомо, що двоє молодиків у поїзді погрожували українському підлітку побиттям.
- Крім того, окружний суд у Вроцлаві застосував запобіжний захід у вигляді трьох місяців тримання під вартою для двох осіб, яких підозрюють у побитті молодої української пари.
- Також у Польщі розслідують справу за участі керівника фірми, який ображав і погрожував робітникам із України.