Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ГоловнаСуспільствоПодії

Польський військовий із ЗСУ перепросив за випадки агресії щодо українців у Польщі

Цю заяву відзначив керівник українського МЗС Андрій Сибіга.

Польський військовий із ЗСУ перепросив за випадки агресії щодо українців у Польщі
Форма ЗСУ
Фото: Генштаб

На мітингу у Львові польський військовий, який служить у лавах ЗСУ, перепросив за випадки агресії щодо українців у Польщі.

Відео його промови оприлюднив український телеканал у Польщі Slawa TV.

Реклама

Боєць розповів, що воює від початку повномасштабного вторгнення РФ і висловив підтримку Україні. 

«Я дуже вам дякую за те, що наш народ не мусить бути там, де ви», - сказав військовий.

На його слова відреагував керівник українського МЗС Андрій Сибіга.

"У час, коли ненависть намагається розділити людей, такі слова поляка, який боронить Україну, мають особливу силу. Взаємна повага і солідарність між нашими народами, помножена на спільні інтереси наших держав набагато сильніші за будь-які провокації та загрози нашого одвічного ворога. Єдність українців і поляків є запорукою безпеки наших держав і Європи", - ідеться в дописі посадовця на його фейсбук-сторінці.

  • Нещодавно рада міста Сопот ухвалила резолюцію, в якій закликала президента, уряд і парламент Польщі протидіяти зростанню антиукраїнських настроїв. Автори документа заявляють про радикалізацію суспільних настроїв, поширення дезінформації та мови ненависті щодо українців і наголошують, що це загрожує польсько-українським відносинам.
  • Лише за останній час з'явилася інформація про низку інцидентів у Польщі, де потерпіли українці. Так, 29 липня стало відомо, що двоє молодиків у поїзді погрожували українському підлітку побиттям. 
  • Крім того, окружний суд у Вроцлаві застосував запобіжний захід у вигляді трьох місяців тримання під вартою для двох осіб, яких підозрюють у побитті молодої української пари.
  • Також у Польщі розслідують справу за участі керівника фірми, який ображав і погрожував робітникам із України.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies