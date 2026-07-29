ЦПД: Лавров заявив про ставку Кремля на "війну із колективним Заходом"

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у черговому інтерв'ю фактично підтвердив, що Кремль робить ставку на тривале протистояння із Заходом, а заяви про дипломатію використовує як прикриття.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За інформацією ЦПД, більша частина інтерв'ю Лаврова російському державному агентству ТАСС була присвячена традиційним пропагандистським тезам. Зокрема, він заявив, що проти Росії нібито виступив "колективний Захід", який прагне "розчленувати" країну та "дестабілізувати" російське суспільство.

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Переговори щодо припинення війни очільник російського МЗС назвав "ультиматумами Заходу", які Росія не збирається приймати. Також Лавров заявив, що Росія нібито "мічена Богом", і закликав росіян "сповнитися злост", водночас озвучивши нові погрози на адресу країн Балтії, Німеччини та інших західних держав.

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що така риторика свідчить про небажання Кремля шукати дипломатичне вирішення війни та демонструє курс на подальшу ескалацію.

Фото: Центр протидії дезінформації

У ЦПД зазначають, що Росія продовжує використовувати антизахідну й антиукраїнську пропаганду для мобілізації власного суспільства навколо політики Володимира Путіна.

У Центрі також підкреслили, що ефективною відповіддю на таку політику залишаються посилення міжнародного тиску, санкцій та інших заходів, спрямованих на примус Росії до миру.