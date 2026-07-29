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На Одещині командир військової частини задіяв десятки солдатів для будівництва власної садиби

Йому загрожує 12 років тюрми.

На Одещині командир військової частини задіяв десятки солдатів для будівництва власної садиби
затримання командира на Одещині
Фото: прокуратура України

В Одеській області правоохоронці викрили командира військової частини, який упродовж кількох місяців залучав підлеглих до зведення свого приватного будинку.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

Під час обшуку на об’єкті правоохоронці виявили близько 83 військовослужбовців, які виконували будівельні роботи. Слідство також зафіксувало використання військового вантажного транспорту для доставки матеріалів. Докази свідчать про системний характер дій посадовця.

За словами Кравченка, правоохоронці затримали майора. За процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону йому повідомили про підозру в перевищенні особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

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