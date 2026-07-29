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Унаслідок російського терору на Херсонщині загинули двоє цивільних, десятеро поранені

Пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, церква, навчальний заклад.

Унаслідок російського терору на Херсонщині загинули двоє цивільних, десятеро поранені
Росіяни вдарили по Зеленівці на Херсонщині
Фото: Херсонська МВА

Упродовж 29 липня російські війська завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області із застосуванням авіації, ствольної артилерії та безпілотників. Внаслідок атак загинули двоє мирних жителів, ще десятеро отримали поранення.

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

За даними слідства, станом на 17:30 підтверджено загибель двох цивільних та поранення ще десяти людей.

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Зранку у Херсоні російські військові атакували цивільні об'єкти FPV-дронами. Близько 5:40 загинув 50-річний водій автомобіля, який розвозив хліб. Приблизно о 7:10 смертельних поранень зазнав 58-річний чоловік, який перебував на вулиці.

Уночі окупанти також атакували місто ударними безпілотниками типу Shahed. Унаслідок цієї атаки травмувалися семеро жителів Херсона. Ще троє цивільних постраждали від ударів російських дронів протягом дня.

Крім людських жертв, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, будівлю церкви, навчально-виробничий комплекс, кав'ярню, магазин, гаражі та автомобілі.

За фактами обстрілів прокуратура розпочала досудове розслідування за статтею про воєнні злочини. Правоохоронці документують наслідки чергових атак російських військових.

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