Стало відомо ще про 8 постраждалих внаслідок обстрілів Херсона

Окупанти вдарили по Центральному та Дніпровському районах міста.

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Близько опівночі ударні БпЛА типу "Шахед" атакували житловий квартал у Центральному районі.

Про це повідомили у Херсонській МВА.

“В один момент херсонці залишилися без власних будинків та автівок”, – зазначили в адміністрації.

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Унаслідок ударів безпілотників поранення дістали п’ятеро чоловіків та одна жінка. Наразі вони під наглядом медиків.

Окрім того, до медиків по допомогу звернувся 31-річний херсонець, якого сьогодні атакував ворожий дрон у Дніпровському районі.

Чоловік дістав контузію та вибухову травму. Йому надається необхідні допомога.

Також до лікарні звернувся 67-річний чоловік, який постраждав від артобстрілу 25 липня у Центральному районі.

Він дістав контузію та мінно-вибухову травму. Лікарі надали чоловікові допомогу. Надалі він лікуватиметься амбулаторно.