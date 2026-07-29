Стало відомо ще про 8 постраждалих внаслідок обстрілів Херсона

Близько опівночі ударні БпЛА типу "Шахед" атакували житловий квартал у Центральному районі.
Про це повідомили у Херсонській МВА.
“В один момент херсонці залишилися без власних будинків та автівок”, – зазначили в адміністрації.
Унаслідок ударів безпілотників поранення дістали п’ятеро чоловіків та одна жінка. Наразі вони під наглядом медиків.
Окрім того, до медиків по допомогу звернувся 31-річний херсонець, якого сьогодні атакував ворожий дрон у Дніпровському районі.
Чоловік дістав контузію та вибухову травму. Йому надається необхідні допомога.
Також до лікарні звернувся 67-річний чоловік, який постраждав від артобстрілу 25 липня у Центральному районі.
Він дістав контузію та мінно-вибухову травму. Лікарі надали чоловікові допомогу. Надалі він лікуватиметься амбулаторно.
- Сьогодні вранці в Херсоні російські військові атакували дроном автомобіль, шо розвозить хліб. Водій загинув.