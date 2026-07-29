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Стало відомо ще про 8 постраждалих внаслідок обстрілів Херсона

Окупанти вдарили по Центральному та Дніпровському районах міста.

Стало відомо ще про 8 постраждалих внаслідок обстрілів Херсона
Фото: З відкритих джерел

Близько опівночі ударні БпЛА типу "Шахед" атакували житловий квартал у Центральному районі. 

Про це повідомили у Херсонській МВА.

“В один момент херсонці залишилися без власних будинків та автівок”, – зазначили в адміністрації.

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Унаслідок ударів безпілотників поранення дістали п’ятеро чоловіків та одна жінка. Наразі вони під наглядом медиків. 

Окрім того, до медиків по допомогу звернувся 31-річний херсонець, якого сьогодні атакував ворожий дрон у Дніпровському районі.

Чоловік дістав контузію та вибухову травму. Йому надається необхідні допомога.

Також до лікарні звернувся 67-річний чоловік, який постраждав від артобстрілу 25 липня у Центральному районі. 

Він дістав контузію та мінно-вибухову травму. Лікарі надали чоловікові допомогу. Надалі він лікуватиметься амбулаторно.

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