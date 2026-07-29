Сили безпілотних систем уразили ще десять електропідстанцій на ТОТ

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Сили безпілотних систем продовжують операцію "Кримський рубильник off". Протягом 28–29 липня українські військові уразили ще десять електричних підстанцій на тимчасово окупованих територіях, шість із яких розташовані в окупованому Криму.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

За його словами, загалом із 1 по 29 липня в межах операції було уражено 164 енергетичні об'єкти, які використовуються російськими окупаційними військами.

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На тимчасово окупованій Херсонщині безпілотники уразили підстанції 330 кВ «Аквілон» у Каїрці, 330 кВ «Першокостянтинівка», а також підстанцію 220 кВ «Каїрка».

У тимчасово окупованому Криму під удар потрапили електропідстанції 220 кВ «Феодосійська» у Феодосії та «Мар'янівка». Крім того, були уражені підстанції 110 кВ «Скло», «Керченська», «Альбатрос» у Керчі та «Мойнаки» в Євпаторії.

Ще один енергетичний об'єкт Сили безпілотних систем уразили на тимчасово окупованій території Луганської області.

За словами Бровді, операція зі знищення енергетичної інфраструктури, яка забезпечує функціонування російських військових об'єктів на окупованих територіях, триває.