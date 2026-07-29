Головне за ніч та ранок середи, 29 липня: Зеленський в США, понад 270 боєзіткнень, атаки на НПЗ і Wildberries під Рязанню

Нічна повітряна атака , 272 бойових зіткнення, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, заяви нових військових керівників.

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Володимир Зеленський узяв участь у меморіальній службі на честь американського сенатора Ліндсі Грема у Вашингтоні.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США мав нагоду поспілкуватися із американськими сенаторами у будівлі Капітолію у Вашингтоні.

Як пише Укрінформ, після зустрічі глава держави розповів журналістам, що вдячний законотворцям за санкційний законопроєкт, який дозволяє президенту Дональду Трампу запроваджувати обмеження проти російських високопосадовців, а також тарифні мита у 100% проти держав, які продовжують купувати у Росії нафту та газ, фінансуючи війну.

Також під час зустрічі із сенаторами обговорювали українську протиповітряну оборону, зокрема забезпечення наших військових ракетами Patriot. Зеленський розповів американським законодавцям про потреби війська і наголосив, що ППО є великим викликом для України, який вона намагається вирішити разом із союзниками.

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Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 272 бойові зіткнення.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 31 атаку у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Русин Яр та в бік Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 20 атак.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 20 разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Чайківка, Козача Лопань, Ізбицьке, Анищине, Амбарне, Западне, Хатнє, Колодязне та у районах населених пунктів Стариця, Лиман.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1310 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 443 450 військових.

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Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Сьогодні вранці в Херсоні російські військові атакували дроном автомобіль, шо розвозить хліб, повідомила обласна державна адміністрація.

"Зранку у Центральному районі Херсона росіяни атакували безпілотником хлібовоз. На автівці великими літерами було написано: «ХЛІБ». Російський оператор не міг цього не бачити, але все одно спрямував дрон просто в лобове скло. Черговий свідомий удар по цивільних", - йдеться в повідомленні.

У ніч на 29 липня Росія атакувала Україну 80 ударними безпілотниками типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), ТОТ - Донецьк, Гвардійське (ТОТ АР Крим).

За попередніми даними, станом на 08:00 збито або подавлено 65 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 14 ударних безпілотників на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Українські дрони атакували нафтопереробний завод і логістичний центр Wildberries в Росії.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на російські та українські моніторингові телеграм-канали.

Рязанський нафтопереробний завод входить до першої п’ятірки найбільших НПЗ Росії, на його частку припадає майже 5% загального обсягу переробки в країні. Його вже раніше атакували кілька разів. Після ударів ЗСУ 15 травня 2026 року завод припинив роботу. Підприємство входить до структури "Роснефти".

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Виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара в інтерв'ю американській блогерці Лорі Лумер, яке цитує Reuters, зазначив, що Україна не може протистояти Росії за принципом «удар за удар». Натомість Сили оборони мають максимально ефективно використовувати наявні ресурси та діяти асиметрично.

Хмара зазначив, що має чітке бачення того, які засоби та тактика можуть зробити українську військову кампанію ефективнішою. Одних із ключових елементів – грамотне управління ресурсами та логістикою.

Коментуючи удари по об'єктах на території Росії, очільник Міноборони наголосив, що їхня мета завдати ворогу збитків, які перевищують витрати на проведення таких операцій.

Хмара також розраховує на перетворення співпраці України та США на довгострокове стратегічне партнерство. Київ може запропонувати Вашингтону унікальний досвід ведення сучасної війни.

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий провів першу телефонну розмову з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем Збройних сил США в Європі генералом Алексусом Гринкевичем. Про результат перемовин розповіли у Telegram Генштабу ЗСУ.

Драпатий під час розмови представив своє бачення перемоги України та умов, необхідних для цього.

Подробиці – в новині.

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