На окупованій території Херсонщини росіян готують до вивезення українських дітей

Значна частина дітей, які залишилися без батьківського піклування, втратили свої родини внаслідок розв’язаної Росією війни проти України.

Окупаційна адміністрація у Херсонській області оголосила про запуск так званої “Школи прийомних батьків”.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Під виглядом підготовки майбутніх усиновлювачів охочим пропонують пройти спеціальні курси, після яких вони зможуть оформлювати опіку або усиновлення дітей, які перебувають на окупованих територіях.

Формально програму подають як соціальну ініціативу, однак вона є ще одним елементом політики Росії щодо українських дітей. На цих курсах росіян готують до оформлення прийомних сімей та подальшого вивезення дітей з тимчасово окупованих територій до Росії.

“Особливий цинізм ситуації полягає в тому, що значна частина дітей, які залишилися без батьківського піклування, втратили свої родини внаслідок розв’язаної росією війни проти України. Натомість замість пошуку рідних або забезпечення права дітей залишатися в Україні окупаційна влада створює механізми для їхнього переміщення до росії”, – зазначили у Центрі.

Зазначається, що таким чином Росія продовжує реалізовувати політику інтеграції українських дітей у власний соціальний простір.