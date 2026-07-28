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Ворог атакував Херсонщину із авіації, артилерії та дронами. Є жертви та поранені

Окупанти понівечили будинки, заклад культури та автомобілі. 

Ворог атакував Херсонщину із авіації, артилерії та дронами. Є жертви та поранені
Наслідки російського обстрілу Херсонської області, ілюстративне фото
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж минулої доби Росія не припиняла терор Херсонщини. Ворог атакував область із авіації, артилерії та дронами. Вчора загинули три людини і поранені десять. Також померли двоє тяжкопоранених херсонців, які постраждали через російські атаки раніше. 

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін. 

89-річна жінка дістала поранення напередодні внаслідок ворожої атаки у Дніпровському районі. 58-річний чоловік був травмований 25 липня під час масованого російського обстрілу Корабельного району.

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Медики до останнього боролися за їхні життя, але отримані поранення виявилися несумісними з життям.

Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Приозерне, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Кізомис, Дніпровське, Велетенське, Томина Балка, Ромашкове, Знам'янка, Розлив, Дар'ївка, Микільське, Токарівка, Берислав, Високе, Урожайне, Раківка, Кучерське, Новорайськ, Костирка, Борозенське, Золота Балка, Українка, Сагайдачне, Велика Олександрівка, Петропавлівка, Тягинка, Миролюбівка, Качкарівка, Бургунка, Львове, Миколаївка, Милове, Михайлівка, Республіканець, Томарине, Трифонівка, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили заклад культури та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 4 людини. 

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін. 

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