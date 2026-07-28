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Трамп планує зустрічі із Зеленським та Нетаньягу в один день

Господар Білого дому говоритими з двома різними лідерами в різний час про дві різні війни.

Трамп планує зустрічі із Зеленським та Нетаньягу в один день
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

За інформацією агенції CNN, отриманою від джерела у Білому домі, у вівторок, 28 липня, президент США Дональд Трамп прийматиме в Овальному кабінеті Володимира Зеленського і Біньяміна Нетаньягу.

Президент України та прем'єр-міністр Ізраїлю зустрінуться з главою американської держави окремо. Обидва запрошені до Вашингтона на похорон сенатора-республіканця Ліндсі Грема.

З Нетаньягу Трамп говоритиме про війну на Близькому Сході, зокрема прогрес у переговорах з Ліваном та розширення Авраамових угод, до яких після підписання ядерного договору зі США може приєднатися Саудівська Аравія. Президент визнає, що між ним та ізраїльським лідером існують суперечності, але "позиції залишаються здебільшого узгодженими".

Із Зеленським республіканець обговорюватиме дипломатичний процес між Україною та Росією з метою якомога швидшого завершення війни. 

Трамп заперечив слова Президента України про те, що Росія допомагає Ірану у війні, надаючи розвіддані про американські бази. 

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