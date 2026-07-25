У Кремлі відреагували на пропозицію Токаєва «заморозити» війну

Росія стверджує, що начебто готова зупинити війну лише за умови виконання її вимог.

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У Москві відреагували на пропозицію президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва «заморозити» війну в Україні. Позицію Кремля озвучив речник Путіна Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

Він зазначив, що це нібито можливо лише після виконання умов Росії. За словами Пєскова, під час зустрічі з Токаєвим Володимир Путін «детально» розповів про перебіг війни.

Речник заявив, що бойові дії «можуть припинитися навіть до кінця дня», якщо Україна ухвалить відповідні рішення. У Кремлі також наголосили, що запропонована Токаєвим «заморозка» війни неможлива через позицію Києва.

Пєсков повторив, що головною умовою Росії залишається досягнення її цілей у війні.