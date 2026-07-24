Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Мадяр і море. Чому Азов опинився в центрі уваги Сил оборони
Мадяр і море. Чому Азов опинився в центрі уваги Сил оборони
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
ГоловнаПолітика

Сирський офіційно передав повноваження Головнокомандувача Михайлу Драпатому

Нового Головнокомандувача ЗСУ представив керівному складу Генштабу в.о. Міністра оборони Євген Хмара.

Сирський офіційно передав повноваження Головнокомандувача Михайлу Драпатому
Фото: Олександр Сирський/Telegram

24 липня відбулася офіційна церемонія передачі повноважень новому Головнокомандувачу ЗСУ Михайлу Драпатому.

Про це повідомив його попередник, генерал Олександр Сирський.

"Виконувач обов’язків Міністра оборони України Євгеній Хмара представив керівному складу Генерального штабу Збройних Сил України нового Головнокомандувача ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого та нового начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-майора Ігоря Скибюка", - йдеться в повідомленні.

Реклама

Олександр Сирський та Євген Хмара
Фото: Олександр Сирський/Telegram
Олександр Сирський та Євген Хмара

Під час церемонії Сирський офіційно передав повноваження Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-майору Михайлу Драпатому.

Олександр Сирський та Михайло Драпатий
Фото: Олександр Сирський/Telegram
Олександр Сирський та Михайло Драпатий

"Попереду — новий етап. Бажаю  новому військовому керівництву сил, витримки, мудрих рішень, єдності з військом та перемог. Нехай кожне рішення наближає Україну до миру, а кожен наказ береже життя наших воїнів і завдає нищівних втрат ворогу", - зазначив Сирський.

  • 21 липня в вечірньому зверненні президент повідомив, що новим головкомом стане Михайло Драпатий – командувач Угруповання об'єднаних сил, раніше – командувач Сухопутних військ.
  • 22 липня президент повідомив про рішення призначити Ігоря Скибюка начальником Генштабу. Скибюк до цього мав посаду заступника начальника ГШ. Раніше командував ДШВ. Герой України. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies