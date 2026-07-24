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24 липня відбулася офіційна церемонія передачі повноважень новому Головнокомандувачу ЗСУ Михайлу Драпатому.

Про це повідомив його попередник, генерал Олександр Сирський.

"Виконувач обов’язків Міністра оборони України Євгеній Хмара представив керівному складу Генерального штабу Збройних Сил України нового Головнокомандувача ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого та нового начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-майора Ігоря Скибюка", - йдеться в повідомленні.

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Фото: Олександр Сирський/Telegram Олександр Сирський та Євген Хмара

Під час церемонії Сирський офіційно передав повноваження Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-майору Михайлу Драпатому.

Фото: Олександр Сирський/Telegram Олександр Сирський та Михайло Драпатий

"Попереду — новий етап. Бажаю новому військовому керівництву сил, витримки, мудрих рішень, єдності з військом та перемог. Нехай кожне рішення наближає Україну до миру, а кожен наказ береже життя наших воїнів і завдає нищівних втрат ворогу", - зазначив Сирський.