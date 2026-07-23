Голова Верховної Ради обговорив зі спікером Палати представників США закон про санкції проти РФ

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук провів телефонну розмову зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном.
За словами Стефанчука, говорили про підтримку України, ППО і укладення дронової угоди.
«Порушив перед американським колегою вкрай важливе питання прийняття закону щодо санкцій проти росії. Обговорили подальші кроки, повʼязані з його проходженням у Сенаті і Палаті представників. Домовилися про динаміку подальших контактів та взаємодію між Верховною Радою і Конгресом США», - додав Стефанчук.
- У Сенаті США вже кілька місяців триває робота над двопартійним законопроєктом про санкції проти Росії та країн, які купують російську нафту.
- Останнім часом робота над документом активізувалася завдяки зусиллям покійного сенатора Ліндсі Грема, який був одним із головних прихильників законопроєкту.
- Припускають, що Сенат зможе ухвалити оновлений документ до початку серпневих канікул.
- Законопроєкт передбачатиме введення 100-відсоткових вторинних санкцій проти країн, що купують російську нафту та природний газ, а також буде спрямований проти російського тіньового флоту.