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Голова Верховної Ради обговорив зі спікером Палати представників США закон про санкції проти РФ

Також у розмові ішлося про дронову угоду і ППО.

Голова Верховної Ради обговорив зі спікером Палати представників США закон про санкції проти РФ
спікер парламенту Руслан Стефанчук і спікер Палати представників США Майк Джонсон
Фото: Верховна Рада

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук провів телефонну розмову зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном.

За словами Стефанчука, говорили про підтримку України, ППО і укладення дронової угоди. 

«Порушив перед американським колегою вкрай важливе питання прийняття закону щодо санкцій проти росії. Обговорили подальші кроки, повʼязані з його проходженням у Сенаті і Палаті представників. Домовилися про динаміку подальших контактів та взаємодію між Верховною Радою і Конгресом США», - додав Стефанчук.

  • У Сенаті США вже кілька місяців триває робота над двопартійним законопроєктом про санкції проти Росії та країн, які купують російську нафту. 
  • Останнім часом робота над документом активізувалася завдяки зусиллям покійного сенатора Ліндсі Грема, який був одним із головних прихильників законопроєкту.
  • Припускають, що Сенат зможе ухвалити оновлений документ до початку серпневих канікул.
  • Законопроєкт передбачатиме введення 100-відсоткових вторинних санкцій проти країн, що купують російську нафту та природний газ, а також буде спрямований проти російського тіньового флоту.
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