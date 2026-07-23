Голова Верховної Ради обговорив зі спікером Палати представників США закон про санкції проти РФ

Також у розмові ішлося про дронову угоду і ППО.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук провів телефонну розмову зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном.

За словами Стефанчука, говорили про підтримку України, ППО і укладення дронової угоди.

«Порушив перед американським колегою вкрай важливе питання прийняття закону щодо санкцій проти росії. Обговорили подальші кроки, повʼязані з його проходженням у Сенаті і Палаті представників. Домовилися про динаміку подальших контактів та взаємодію між Верховною Радою і Конгресом США», - додав Стефанчук.