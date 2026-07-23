Зеленський планує поїздку до США на похорон Грема та для зустрічі з Трампом

За інформацією Суспільного, Президент України Володимир Зеленський планує дипломатичний візит до Сполучених Штатів, який включатиме участь у церемонії прощання з сенатором Ліндсі Гремом, а також двосторонню зустріч з американським колегою Дональдом Трампом.

Глава українського держави отримав запрошення на похорон республіканського законотворця, який раптово помер 11 липня, щойно повернувшись з поїздки до України.

До США Зеленський має вирушити до кінця липня. В Офісі Президента також готують варіант на випадок зміни планів: очільник української делегації на заходах пам'яті Грема в такому разі поки невідомий, розглядаються кілька кандидатур.

У середу Зеленський мав телефонну розмову з американськими переговорниками Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером з метою активізувати процес перемовин щодо російсько-української війни. Особиста розмова Президента з Трампом у Вашингтоні теж, на думку Києва, сприяла б інтенсифікації дипломатії.