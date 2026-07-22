Хмара і Драпатий обговорили спільну роботу: домовилися бути чесними і продовжувати тиск на ворога

В.о. міністра повідомив, що з честю номінував Драпатого на посаду головкома.

Тимчасовий в.о. міністр оборони Євгеній Хмара провів зустріч з новопризначеним головнокомандувачем Збройних Сил Михайлом Драпатим. Про це повідомили в міністерстві оборони України.

Хмара обговорив продовження ударного і технологічного тиску на Росію. Він додав, що впевнений у генерал-майорі Михайлу Драпатому, якого вчора він мав честь номінувати на посаду головкома.

«Домовилися бути чесними один з одним, усі розбіжності вирішувати в інтересах українських воїнів. Спільно зможемо виконати доручення Президента та забезпечити умови для максимальної ефективності наших Сил оборони», – сказав він.

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Хмара додав, що від командирів бригад і корпусів почули конкретні виклики, що стоять перед Силами оборони. Найперші кроки – підтримка фронту, посилення підтримки від партнерів, максимальне перенесення війни на землю агресора.

«Для цього забезпечимо стабільний та гнучкий доступ бойових частин до ефективних засобів, зокрема далекобійних, розвиток технологій та асиметричних рішень», – сказав в.о. міністра оборони.

Ціль незмінна – технологічна перевага української армії над російським ворогом та максимальне збереження життя людей за рахунок технологічних змін. Тому хочуть масштабувати те, в чому вже ефективні: deep strike та middle strike, НРК та інші рішення, які зберігають життя воїнів та ефективніше знищують противника.

Також обговорили з головнокомандувачем бачення майбутнього. Хмара сказав, що вони з Драпатим мають спільну позицію щодо розвитку Сил оборони України. Президент підтримав це бачення.