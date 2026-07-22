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Новим начальником Генштабу стане Ігор Скибюк

Він був заступником начальника ГШ. 

Новим начальником Генштабу стане Ігор Скибюк
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Новим начальником Генерального штабу ЗСУ стане генерал-майор Ігор Скибюк. Про це президент Володимир Зеленський повідомив 22 липня.

Це досвідчений військовий, який пліч-о-пліч захищав Україну разом з новим головкомом Михайлом Драпатим. Володимир Зеленський сказав, що порядок подальших кроків уже визначили, сьогодні формалізують рішення про заміну керівництва Збройних Сил.

«Важливо, щоб усі складові нашої армії і надалі функціонували абсолютно злагоджено. Так само разом визначили, як в подальшому Олександр Сирський та Андрій Гнатов служитимуть захисту нашої держави», – сказав президент. 

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На зустрічі з попередніми і новим керівництвом армії, а також з в.о. міністра оборони Євгенієм Хмарою обговорили, які організаційні рішення мають бути реалізовані. 

«Зокрема, це стосується розвитку українських кіберсил, підготовки воїнів і посилення можливостей наших підрозділів, розвитку корпусної системи. Відзначено, що пріоритет для реальної здатності Збройних Сил України виконувати оборонні завдання – це практичний, ефективний процес мобілізації. Подякував Силам оборони України за виконання плану далекобійних санкцій проти Росії, а також за ритмічність у виконанні мідстрайків. Євгеній Хмара займається вирішенням тих питань щодо постачання для дипстрайків та мідстрайків, які обговорювалися цими днями з бойовими командирами та виробниками зброї», – сказав президент.  

Хто такий Ігор Скибюк

Генерал-майор, заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

Ігор Скибюк
Фото: ЗСУ
Ігор Скибюк

Дата народження: 1977 р.

Освіта:

  • 1998 рік – Одеський інститут Сухопутних військ.
  • 2011 рік - Національний університет оборони України.
  • 2024 рік - Національний університет оборони України.

На сайті ЗСУ повідомили, що Ігор Скибюк «пройшов усі щаблі служби від командира аеромобільного взводу до заступника командира бригади – начальника повітряно-десантної служби окремої десантно-штурмової бригади Високомобільних десантних військ ЗС України, включаючи службу командиром спеціального взводу спеціальної роти Українського миротворчого контингенту у Косовому, Республіка Сербія (2001-2002)».

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Надалі обіймав посади:

  • начальника штабу – першого заступника командира окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗС України;
  • командира окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗС України;
  • начальника штабу – заступника командувача Десантно-штурмових військ ЗС України;
  • командувача Десантно-штурмових військ ЗС України.
  • З 3 червня 2025 – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

Герой України; відзначений державними та відомчими нагородами.

Контекст

Ігор Скибюк замінить на посаді Андрія Гнатова, який очолив Генштаб навесні 2025-го. Президент ухвалив рішення оновити керівництво армії на тлі конфлікту з тодішнім міністром оборони Михайлом Федоровим. Федоров після втрати посади в уряді казав, що пропонував президенту замінити і головнокомандувача, і начальника Генштабу.

Після протестів, що тривали з 16 липня, Володимир Зеленський учора повідомив, що новим головнокомандувачем стане Михайло Драпатий. Він до нині був командувачем Угруповання об'єднаних сил, а раніше керував Сухопутними військами. В відставку пішов добровільно через удар по полігону.

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