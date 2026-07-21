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Вперше за 12 років Канада призначила посла в Україні без українського коріння

Перервано традицію, що очільники дипломатичної місії в Києві мають українське походження.

Вперше за 12 років Канада призначила посла в Україні без українського коріння
Тамара Мовгінні
Фото: eurointegration.com.ua

Урядовий сайт Канади оприлюднив інформацію про зміну на посаді посла в Україні, погоджену міністеркою закордонних справ Анітою Ананд.

Замість Наталки Цмоць представляти Країну кленового листя в нашій державі у статусі Надзвичайного і Повноважного Посла буде Тамара Мовгінні.

Вона є досвідченою дипломаткою, що раніше очолювала посольство Канади у Південній Кореї, була однією з керівників організації Global Affairs Canada і займалася питаннями міжнародної безпеки та глобальної політики у Індо-Тихоокеанському регіоні.

Призначення Мовгінні перериває традицію, яка тягнеться з 2014 року, коли дипломатичну місію Канади у Києві незмінно очолювала людина українського походження. За цей час послами були Роман Ващук, Лариса Ґаладза і Наталка Цмоць, кожен з яких веде свій рід від українських емігрантів.

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