Вперше за 12 років Канада призначила посла в Україні без українського коріння

Урядовий сайт Канади оприлюднив інформацію про зміну на посаді посла в Україні, погоджену міністеркою закордонних справ Анітою Ананд.

Замість Наталки Цмоць представляти Країну кленового листя в нашій державі у статусі Надзвичайного і Повноважного Посла буде Тамара Мовгінні.

Вона є досвідченою дипломаткою, що раніше очолювала посольство Канади у Південній Кореї, була однією з керівників організації Global Affairs Canada і займалася питаннями міжнародної безпеки та глобальної політики у Індо-Тихоокеанському регіоні.

Призначення Мовгінні перериває традицію, яка тягнеться з 2014 року, коли дипломатичну місію Канади у Києві незмінно очолювала людина українського походження. За цей час послами були Роман Ващук, Лариса Ґаладза і Наталка Цмоць, кожен з яких веде свій рід від українських емігрантів.