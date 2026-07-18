Корецький обговорив із секретарем Кабміну оптимізацію держапарату та реформу держуправління

Премʼєр очікує чіткої координації між відомствами та жорсткого контролю за виконанням ухвалених рішень.

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Премʼєр-міністр України Сергій Корецький зустрівся із державним секретарем Кабміну Костянтином Марʼєвичем і обговорив із ним необхідність оптимізації державного апарату та підвищення ефективності управлінських процесів.

Про це йдеться у повідомленні премʼєр міністра у телеграмі.

«Очікую якісної організації роботи Уряду та урядових структур, чіткої координації між відомствами та жорсткого контролю за виконанням ухвалених рішень», - написав Корецький.

Також йшлося про реформу державного управління. За словами глави уряду, зараз стоїть завдання: вибудувати професійний та ефективний державний апарат, здатний забезпечити швидке та якісне управління процесами, особливо в умовах воєнного стану.