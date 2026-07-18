Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
​Міністром оборони в новому уряді може стати чинний голова МВС Клименко, - джерела
Ексклюзив​Міністром оборони в новому уряді може стати чинний голова МВС Клименко, - джерела
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
ГоловнаПолітика

Корецький обговорив із секретарем Кабміну оптимізацію держапарату та реформу держуправління

Премʼєр очікує чіткої координації між відомствами та жорсткого контролю за виконанням ухвалених рішень.

Корецький обговорив із секретарем Кабміну оптимізацію держапарату та реформу держуправління
Фото: Анна Стешенко

Премʼєр-міністр України Сергій Корецький зустрівся із державним секретарем Кабміну Костянтином Марʼєвичем і обговорив із ним необхідність оптимізації державного апарату та підвищення ефективності управлінських процесів.

Про це йдеться у повідомленні премʼєр міністра у телеграмі

«Очікую якісної організації роботи Уряду та урядових структур, чіткої координації між відомствами та жорсткого контролю за виконанням ухвалених рішень», - написав Корецький. 

Також йшлося про реформу державного управління. За словами глави уряду, зараз стоїть завдання: вибудувати професійний та ефективний державний апарат, здатний забезпечити швидке та якісне управління процесами, особливо в умовах воєнного стану.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies